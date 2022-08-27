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    首頁　>　政治

    蔡英文讚陳時中發揮屏東人精神 團結台灣挺過疫情

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）的外公是高樹人、外婆是里港人；競選團隊發言人莊瑞雄也是屏東人。（資料照，記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）的外公是高樹人、外婆是里港人；競選團隊發言人莊瑞雄也是屏東人。（資料照，記者何玉華攝）

    2022/08/27 18:26

    〔記者何玉華／台北報導〕總統蔡英文今（27）天出席台北市屏東同鄉會活動時說，屏東人勤奮、努力，不只在百工百業有很好的成就跟表現，還有很多屏東子弟在政府擔任重要職務，包括外公、外婆是屏東人的前衛生福利部長陳時中。她說，陳時中在擔任防疫指揮官期間，發揮屏東人溫暖、誠懇又「骨力」（勤奮）、團結的精神，讓台灣度過一波又一波的疫情挑戰。

    台北市屏東縣同鄉會今天舉行第20屆第1次會員大會暨理事長交接典禮，民進黨、國民黨台北市長參選人陳時中、蔣萬安，以及多名屏東出身的台北市議員都到場，現場相當熱鬧。

    蔡英文致詞時表示，每一次參加屏東同鄉會活動都感到很親切、也很溫暖，感謝前理事長郭枝來過去3年的努力，恭喜新任理事長郭松林接下重責大任，期待郭松林未來繼續凝聚大家的心，團結屏東人力量，繼續擦亮「我屏東、我驕傲」招牌。

    蔡英文也提到，屏東人勤奮、努力，不只在百工百業裡有很好的成就跟表現，在政府團隊中也有很多屏東人，比如說行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全等多人，她特別介紹陳時中也是屏東子弟，「大家或許會問說，他是屏東人嗎？」蔡英文解惑說，陳時中的外公是高樹人、外婆是里港人。

    蔡英文肯定陳時中在擔任防疫指揮官期間，發揮屏東人溫暖、誠懇、「骨力」（勤奮）、團結的精神，讓台灣度過一波又一波的疫情挑戰；她請大家支持屏東子弟，讓陳時中延續「我屏東、我驕傲」，為台北拚出一個新的未來。

    陳時中致詞時說，「我屏東、我驕傲」，許多屏東子弟能力出色，在台北拚出一片天，這也是屏東可以驕傲的原因之一。他的外公跟外婆是隔壁村人，外公曾經在縣政府擔任過機要職務，所以地方很多人都熟；他雖然小時候就到台北，但放假時會回屏東舅舅家，還坐過舅舅的拖拉機到墾丁、三地門，留下美好的回憶；現在他要在台北打拚，希望鄉親支持，協助他當選。

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