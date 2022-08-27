12醫科專業站出來 陳時中醫事團體後援會成立

民進黨台北市長參選人陳時中，27日出席競選市長醫事團體後援會成立大會，於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/08/27 13:29

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中醫事團體後援會今（27）天成立，共有12個醫事專業團體組成，陳時中表示，每個醫事專業都有不可取代性，未來若有任何困難，他會領頭去向衛生福利部爭取；還提到他已經提出國際事務局、交通改善、老屋都更等各項政見，但「有點失望」大家對政策討論少，反而是對外圍、人設的批評多，他還是會努力一秉為市民服務的初心不變。

12個醫事團體包括聽力師、語言治療師、物理治療師、醫事放射師、醫事檢驗師、職能治療師、驗光生、驗光師、牙體技術師、臨床心理師、營養師、諮商心理師；陳時中致詞時說，他是牙醫師，牙科以前是小科，現在越來越大科，每個醫事團體都有他不可替代的專業性，缺一不可；人數少不代表小，只要專業性夠，就要得到相當的尊重，執業的空間跟範圍是小而精。

請繼續往下閱讀...

陳時中提到，他過去在中央任職推動不少法令修正，有好的溝通協調能力，這就是市長最需要的能力之一；一個市長不可能什麼都了解，重要的是要知人善任、用人不疑、尊重合作，再加上堅強的議會團隊接地氣，將民意傳達給市府，讓會做事的市長把事做好，這樣的循環就會讓市政越來越好。

不過，他提到自己已經提出國際事務局、交通改善、都更等政策，但大家都很少對政策的相關內容來作討論，反而是對外圍的問題、人設批評，讓他「有點失望」；但他堅持為市民服務的初心不變，除了傾聽各後援會的心聲，了解民心的需要，也要以政見取勝，並維持以誠待人，引導選風走向選賢與能，「我現在信心越來越低了」，但還是要努力朝這方向邁進，才不會失去為市民服務的初發心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法