黃珊珊「本命區」民調墊底恐被棄保？ 蔣萬安高喊正藍軍稱沒有政治算計

國民黨台北市長參選人蔣萬安內湖後援會27日舉行成立大會，蔣萬安出席向支持者致意，並接受吉祥物。（記者方賓照攝）

2022/08/27 12:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選戰呈現「三腳督」態勢，國民黨台北市黨部流出最新一份民調，明將宣布參選的台北市副市長黃珊珊「本命區」內湖南港區的支持度墊底，民進黨台北市長參選人陳時中第1名、國民黨台北市長參選人蔣萬安第2名。蔣萬安今早受訪被問到黃的民調墊底是否利於操作棄保，他強調，積極爭取所有市民支持，沒有任何政治或選票的算計，就是一步一腳印，爭取市民認同。

蔣萬安今天上午出席內湖區後援會成立大會，會前接受媒體聯訪時做出上述回應。蔣萬安說，內湖區援會成立大會約在1個多月前已經排定，就確定是今天這個時間點，很謝謝所有後援會幹部，還有熱情支持的鄉親們前來參與後援會的成立活動。

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媒體問黃珊珊昨已辭去副市長一職，今天卻還在跑市政行程，是否刻意把行政資源用到最後一天？蔣萬安表示，他希望未來不要再看到有任何行政不中立，或是濫用行政資源的事情。

明日黃珊珊將舉辦參選記者會，國民黨台北市黨部昨也再度發訊息提醒黨籍里長不要出席，黨部是否干涉里長的自由？蔣萬安說，一直以來他跟台北市每位里長要好、關係緊密，都是很好的朋友，有什麼需求、問題都積極協助，他強調自己不分黨派，跟里長非常好，尊重里長參與活動的意願，至於黨部相關規劃也都尊重。

蔣萬安日前接受電視台專訪喊出「我是正藍軍」，媒體今早問到是否擔心黃珊珊瓜分藍營選票？蔣萬安表示，其實他就是積極爭取每位市民認同跟支持，就是這麼簡單，一直以來秉持的是一步一腳印、緊握每一雙手，每一區都是他積極努力耕耘的區塊。

蔣萬安強調，不分年齡、族群，就是傾聽民眾的聲音，民眾有問題就積極解決，他有2屆立委在立法院擔任民意代表的經驗，還有過去服務成績跟問政表現受到民間團體肯定，都是如此。

國民黨台北市長參選人蔣萬安內湖後援會27日舉行成立大會。（記者方賓照攝）

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