台北市副市長黃珊珊昨晚在臉書上宣布，已辭掉副市長的職務。圖為2022台北城市博覽會開幕記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊與來賓啟動揭幕。（記者田裕華攝）

2022/08/27 05:30

「我一定打勝仗 再回來嗡嗡嗡」

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊原訂在今天請辭，並在廿八日開記者會正式宣布參選，不過她昨晚在臉書上宣布，已辭掉副市長的職務，並發出「給市府同仁的一封信」，對自己選上台北市長深具信心，並向市府同仁喊話：「我一定會打勝仗，然後再回來這裡，跟大家一起，繼續『嗡嗡嗡』」。

黃珊珊辦公室補充說，黃珊珊昨天遞出辭呈，但會在廿八日生效，廿七日還是副市長。

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黃珊珊表示，她在二○一九年十月十六日，到市府擔任副市長，至今已整整兩年十個月，這段期間是她人生最光榮、最驕傲，但也是最辛苦、壓力最大、最累的時刻。

黃珊珊指出，她​上任之初，就公開說從政初心是「讓認真的人被看見」，她也了解台北市政府的公務員都非常優秀、認真，只要帶領市府團隊的大腦運轉得宜，整體表現與施政成果必將十分卓越，台北市成為首善之都、接軌國際，這些都要歸功於各位同仁共同努力的成果。

「今天，我辭掉副市長的職務，是為了將來再與各位繼續一起守護我們共同相信的美好價值。」黃珊珊強調，儘管她短暫地離開市府團隊，但是在不久的將來，她堅信會再回來，和大家一起繼續改變台北，未來一定可以共同改變台灣。​

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