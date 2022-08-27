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    國民黨全代會明登場！造勢走棒球風 朱立倫將強調走正藍與中間路線

    國民黨明天將在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會，邀集所有直轄市、縣市長以及部分直轄市議員參選人合體，為今年9合1選舉造勢，黨內人士指出，全場造勢規劃將走棒球風的路線，強調藍軍強棒出擊。圖為2018年全代會場景。（資料照）

    國民黨明天將在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會，邀集所有直轄市、縣市長以及部分直轄市議員參選人合體，為今年9合1選舉造勢，黨內人士指出，全場造勢規劃將走棒球風的路線，強調藍軍強棒出擊。圖為2018年全代會場景。（資料照）

    2022/08/27 15:14

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明天將在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會，邀集所有直轄市、縣市長以及部分直轄市議員參選人合體，為今年9合1選舉造勢，黨內人士指出，全場造勢規劃將走棒球風的路線，強調藍軍強棒出擊。

    據了解，國民黨全代會造勢大會上將會播放一支影片，內容為回顧黨主席朱立倫入主黨中央11個月以來的黨務改革成果，朱立倫在致詞時將再次強調自己最近提出的新論述，也就是「國防保台」、「和平護台」、「親美愛台」，宣示國民黨的路線一定要回到正藍與中間路線，不走偏鋒與極端，並強調這次提名的22位直轄市、縣市長參選人都堅持中道、理性、穩健與務實，對外展現國民黨向中間力量、年輕世代的方向靠攏。

    根據國民黨規劃，造勢活動將以棒球運動為主軸，所有直轄市、縣市長參選人將圍繞成一個「倒8」隊形的數學無限量符號，然後逐一接受扮演總教練的朱立倫授棒，再一個一個登場揮舞球棒，象徵強棒出擊，屆時舞台後方的大型螢幕將呈現台灣拼圖，拼湊出一個美麗的台灣。

    此外，國民黨這次全代會主軸slogan已敲定是「為你拚好日子」，造勢主題T恤把「拚」字與KMT的「M」英文字母放在胸前，藉此象徵國民黨始終把人民放在心上，要為民眾打拚過上好日子。

    除了邀請馬英九、吳敦義等歷任黨主席與會，國民黨全代會還將安排黨務報告、立法院黨團工作報告，討論一般提案與臨時動議，並將通過「現階段政治任務案」，宣示全黨要團結打贏今年選舉。

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