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屁孩玩過頭！高雄街頭騎車3貼躺馬路 警方要開罰了

少年頭戴安全帽，躺平在斑馬線上。（翻攝網路畫面）

少年頭戴安全帽，躺平在斑馬線上。（翻攝網路畫面）

2024/05/25 18:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕網路社群今（25日）傳出一段影片，有少年爬上高雄捷運站出口的站體、跨越柵欄出站逃票，還騎乘微型電動車3貼搞怪嬉鬧，其中1人疑似坐在前踏雙腳掛在車頭，過程中，還有1人跑到路口躺在斑馬線上，員警將針對違規事項開罰。

據了解，影片中應是3名年僅15歲的少年，結伴到高雄市區遊玩，3人共騎1輛依法不可載人的共享微型電動車，穿梭在苓雅區及新興區一帶沿路拍頭嬉鬧，至五福一路與光華一路口停等紅燈時，其中1人頭戴安全帽躺平在斑馬線上，雖然馬上起來跑開，但行逕相當危險。

另也傳出3人還爬上高雄捷運獅甲站站頂高舉雙手比YA，甚至在捷運站內翻過出入口柵欄疑似逃票等相關畫面，讓網友大罵「屁孩撒野！」不過今天下午已被捷運警察循線帶回，並將依違反大眾捷運法予以開罰。

而騎電動車違規部分，苓雅分局警方表示，經檢視影片，行為人騎乘微型電動車3載可處300至600元罰鍰；未戴安全帽處300元罰鍰；於道路躺臥可處500元鍰，將通知到案說明。

此外，共享微型電動車業者也發聲明指出，正在調閱租用紀錄，會透過系統定位與還車照交叉比對找出不當使用者，該會員行為已屬重大違規行為，會立即停權禁止該帳號繼續使用服務。同時已安排將車輛召回檢修、必追究其法律責任，並將影片提供給警方，追究在道路上的不當行為之相關罰則。

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