日經：輝達掌控軟硬體自成一格 獨霸地位更難撼動

輝達正建構自主經濟圈，其獨霸地位更難撼動。（路透）

2024/05/25 19:55

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞指出，輝達在人工智慧（AI）半導體領域上的獨強地位，不僅來自半導體本身，也在於其正建構一個將軟體與硬體囊括在內的自主經濟圈，該經濟圈使其獨霸地位更難以撼動。

報導指出，拜美國科技巨頭在生成式AI上的投資競爭之賜，輝達的業績呈現罕見的快速增長走勢。微軟、Google和Meta等企業，為了發展雲端運算與網路廣告等主力業務，正加緊開發生成式AI，各家企業表示，2024年將大幅增加對數據中心的投資。

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美國研究公司德羅洛集團（Dell'Oro Group）推估，今年第1季微軟、亞馬遜和Googl對數據中心投入的資金達304億美元，年增近70%。

在用於數據中心的AI半導體上，輝達全球市占率達80%，其營收近90%來自數據中心部門，其中半數客戶為科技巨頭，這些企業直接從輝達採購嵌入伺服器的半導體。

報導說，然而讓輝達獨強的不僅是半導體，還有利用圖形處理器（GPU），使AI高速運行的軟體平台「CUDA」。

許多企業依據CUDA製作AI軟體和應用程式，已成為熟練使用AI半導體時的標準，甚至有觀點指出，轉換到其他企業的產品並不容易。輝達從硬體到軟體都在建立自己的經濟圈，將開發者拉到圈內。

輝達的競爭對手正摸索突破其獨霸的狀態。OpenAI的利器是「Triton」，這是為了比CUDA更易使用GPU的嘗試，採用了便於讓更多人參與的開源方式。Meta和英特爾已開始利用該技術。

作為客戶的大型科技企業也推進AI半導體的自產化。軟銀集團與OpenAI等公司正探索半導體開發的趨勢。

然而，報導說，只要科技巨頭和新創企業加快AI的性能提升，對輝達高性能產品的需求就會持續下去。

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