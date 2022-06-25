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    首頁　>　政治

    邱奕勝出手相助 國民黨全代會828仍在桃園體育館舉行

    國民黨規劃8月28日要租借桃園市立綜合體育館召開全代會並為今年選舉造勢，22日被桃園市政府體育局以當日安排其他活動為由拒絕，在爭議2天後，經國民黨籍的桃園市議長邱奕勝出手協調，體育局終於同意租借。（資料照）

    國民黨規劃8月28日要租借桃園市立綜合體育館召開全代會並為今年選舉造勢，22日被桃園市政府體育局以當日安排其他活動為由拒絕，在爭議2天後，經國民黨籍的桃園市議長邱奕勝出手協調，體育局終於同意租借。（資料照）

    2022/06/25 11:41

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨規劃8月28日要租借桃園市立綜合體育館召開全代會並為今年選舉造勢，22日被桃園市政府體育局以當日安排其他活動為由拒絕，在爭議2天後，經國民黨籍的桃園市議長邱奕勝出手協調，體育局終於同意租借，因此國民黨全代會將如期在桃園召開，全力拉抬該黨桃園市長參選人張善政聲勢。

    據了解，上月18日國民黨主席朱立倫以突襲方式徵召張善政，而且是在中常會徵召前一刻才通知邱奕勝，當時氣得邱拒絕出席中常會背書，並退出黨部聯絡群組，向黨中央請辭兼任桃園市黨部主委，這次邱出手相助，被黨內解讀為「歸隊」。

    藍營地方人士表示，邱奕勝願意出手幫忙與桃園市政府體育局協調，並喬到市立綜合體育館的場地，不僅給足黨中央面子，但也等於是幫助張善政。

    地方人士說，雖然邱奕勝與桃園市長鄭文燦關係不錯，但此事是直接找體育局溝通，體育局必須賣邱奕勝的面子。

    至於先前拒絕風波，到底鄭文燦有沒有介入？地方人士指出，沒有證據顯示，民進黨方面應該也沒有介入，研判是有「豬隊友」想向綠營表忠。

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