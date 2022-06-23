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    國民黨屏東縣首波議員提名核准23人、鄉鎮市長8人

    國民黨屏東縣議員及鄉鎮市長首波提名完成。（記者葉永騫攝）

    國民黨屏東縣議員及鄉鎮市長首波提名完成。（記者葉永騫攝）

    2022/06/23 18:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部今（23）日公布縣議員暨鄉鎮市長選舉第一梯次黨內提名及核准名單，議員選舉提名18名、核准5名，共計23名；鄉鎮市長核定8個選區，屏東市長則徵召屏東縣婦女會理事長周佳琪參選。

    縣議員提名和核准名單如下：第1選區（屏東市）：唐玉琴、黃明賢、陳揚、方華雄、 蘇資婷。第2選區（九如.里港.高樹.鹽埔.長治.麟洛）：宋麗華、何春美、王景山。第3選區（內埔.竹田.萬巒.潮州.新埤.枋寮）：徐榮耀、李世淦、許馨勻、吳慈慧。第4選區（萬丹.新園.東港）：周典論、洪宗麒。第5選區（林邊.南州.崁頂.佳冬）：王啟敏議員（核准）。第6選區（枋山.車城.恆春.滿州）：盧玟欣、張榮志（核准）。第8選區（滿州）：潘坤福（核准）、潘翠雲（核准）。第9選區（三地門）：張利惠。第10選區（瑪家）：高惠芬。第12選區（來義）：羅俊傑。第14選區（獅子）：李紀財（核准）。

    鄉鎮市長名單為：屏東市：徵召周佳琪。內埔鄉：核准曾健野。潮州鎮：提名周品全。恆春鎮：提名尤史經。獅子鄉：提名周英傑。瑪家鄉：提名羅清仁、核准林恆宇。三地門鄉：提名曾有欽。牡丹鄉：提名潘壯志。

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