國民黨還原向桃市府租借全代會場地始末 質疑政治力介入

國民黨規劃8月28日要租借桃園市立綜合體育館，召開全代會並為今年選舉造勢，但22日被桃園市政府體育局以當日安排其他活動為由拒絕，質疑有政治力介入。（資料照）

2022/06/24 13:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨規劃8月28日要租借桃園市立綜合體育館，召開全代會並為今年選舉造勢，但22日被桃園市政府體育局以當日安排其他活動為由拒絕，國民黨文傳會副主委林家興今日指出整起事件有幾項疑點，質疑若早有檔期安排，為何體育局一開始會同意國民黨派員場勘？若23日才有羽球體育活動申請案，為何22日下午桃園市政府就通知國民黨拒借？而且申請單位居然是「市府人事處」，難道沒有政治力介入？

林家興說，全桃園有那麼多羽球場地，桃園市府人事處偏偏要借用體育局準備借給國民黨舉辦萬人全代會的場地來打球，桃園市府新聞局仍在扯說23日才收到國民黨的實體申請文件，程序未完成，桃園市府只是一直抓著形式上的斷點，避重就輕，是不是敢公布人事處的申請文件，讓大家看看是辦什麼活動，需要桃園市最大的綜合體育館？

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林家興指出，本月6日國民黨致電桃園市體育局詢問場館租借事，承辦科員在電話中表示，8月27日、28日剛好有活動取消，尚無人承租，並允諾先將該兩天的場地保留，14日中央黨部與地方黨部同仁前往會勘，並於當天下午再與體育局聯繫，增加承租8月26日下午時段，並告知本月22日會將相關文件寄送體育局，21日還先以E-MAIL將相關申請文件提供體育局查閱，21日中午系統顯示郵件已被讀取。

林家興還說，22日黨部再次致電體育局詢問文件內容是否有問題，體育局承辦人員表示「沒有」，國民黨告知體育局文件正本最慢23日上午寄出，當天傍晚卻收到體育局來電告知場地無法外借，23日上午黨部將實體申請公文送達體育局，桃市府體育局又說「今日因有羽球體育活動申請借用辦理於該黨欲租借時段重複」，而且單位是「市府人事室」。

林家興表示，國民黨今年全代會希望到桃園舉辦，原本好事一樁，先前與桃園市政府體育局同仁聯繫也都非常順利，沒想到在公文送出的最後一刻，卻被告知無法租借，隔天才給理由說是「市府人事室」申請羽球體育活動，「這沒有政治力介入，誰信！」

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