拉抬賴香伶聲勢 柯文哲出席桃園募款餐會

台北市長柯文哲拿著「挺香伶」的運動毛巾，代表力挺市長參選人賴香伶，祝福她高票當選。（記者謝武雄攝）

2022/08/26 22:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北市長柯文哲今晚以黨主席身分出席桃園募款餐會，也為市長參選人賴香伶及其他公職提名人加油打氣，席開35桌，共有300多人出席，也展現柯P高人氣，柯文哲拿著「挺香伶」的運動毛巾，代表力挺市長參選人賴香伶，祝福她高票當選。

募款餐會是在桃園鉑宴會館舉行，柯文哲於晚間7點20分左右到達會場，也受到支持者熱烈歡迎，現場也逐一介紹復興區長參選人陳秋霖、市議員參選人黃成峻、林昭印、張清俊、黃國晏、簡僑亨、徐慈檉、曾妍潔等7人及多位里長參選人，柯文哲除推崇賴香伶擔任北市勞工局長5年，是最認真的勞工局長，永遠與基層勞工站在一起，是市民好夥伴，贈送好采頭預祝高票當選。

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賴香伶也提到，9月份就要登記參選，很高興柯文哲主席到桃園為桃園隊加油、打氣，還幫大家站台，幫大家齊心打造社會能見度，營造登記氣勢；事實上，桃園市民很樂見柯文哲來桃園，桃園隊也準備很久，希望打造勝選氣勢。

黃成峻表示，很高興主席在登記前到桃園幫大家拉抬聲勢，事實上，民眾黨勤走基層已經漸獲市民認同，加上，兩黨表現都讓民眾失望，民眾黨有信心扮演關鍵監督者角色，也呼籲市民讓民眾黨7席議員全上，進議會成為關鍵監督的力量，為市民的荷包把關。

台北市長柯文哲與桃園提名的參選人合影，為登記前拉抬聲勢。（記者謝武雄攝）

台北市長柯文哲出席桃園募款餐會，也為市長參選人賴香伶及其他公職提名人加油打氣，席開35桌，共有300多人出席。（記者謝武雄攝）

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