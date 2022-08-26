台中4年沒進步沒發展 蔡英文：最快方式就是換市長

蔡英文出席民進黨籍台中市長候選人蔡其昌競選團隊幹部授證儀式，呼籲台中市發展不能等，最快方法就是換市長。（記者廖耀東攝）

2022/08/26 22:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨主席、總統蔡英文今晚出席民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部幹部授證儀式，她說，有人說，這4年來台中市都沒有進步沒有發展，有人擔心現在是台中市最關鍵時刻，台中市是台灣發展最關鍵的地方，台中市發展不能等，既然不能等，最快方法就是換市長，要翻轉台中市，她呼籲大家支持民進黨34位市議員參選人，支持18歲公民權。

民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部今晚安排蔡英文為400位競選幹部授證，包括34位市議員參選人，由競選總部後援會總會長李茂盛及顧問團總顧問林戊坤代表受證。

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蔡英文上台看到蔡其昌及站在後方34位市議員參選人，直說軍容壯盛，一要打一起打贏這場選戰。

蔡英文說，有人告訴她，4年前林佳龍失敗後，台中市4年沒有進步，看不到希望，台中市的發展沒有進展，看到很多人很擔心，此時此是台中市最關鍵時刻，台中市是最台灣發展關鍵的地帶，能等嗎？最快就是換市長，換這一位大家很熟悉的蔡其昌。

蔡英文說，在2008年民進黨最困難時，蔡其昌擔任發言人，跟她不是很有經驗的黨主席一起走過來。民進黨的執政成續會讓大家覺得支持這個執政是值得的。

蔡英文表示，外面的壓力每天都在，這個國家在這麼龐大的壓力之下，還是要繼續往前走，今年台灣最大的消息是明年國家預算有史以最龐大，社福及國防預算都是空前，在國家很多發展預算大筆投入，但也是是償債最多的政府，如何做到，GDP變大了、國力變強，因此讓人民受到更好的社會照顧，從長照到對小朋友的照顧，強化社會照顧。

蔡英文說，現在國際情勢，有不確定因素，在此環境，要讓人民感到生活安定，所以要有很好的社福，因此為何在編預算編出有最龐大預算鄉，此需要中央跟地方一起合作，最有效利用，因此投入建設及社福照顧，這是是執行的問題，要把國家投資真正放在人民所需。

她說，中央跟地方必須要一起做，地方站在第一線，要有效率來做，蔡其昌做事速度非常快，像三井，爭取10億梧棲觀光港、海釣示範區及中華職棒第6隊。

蔡英文說，台中市是快速發展，蔡其昌承諾把4年內捷運藍線動工，把台中市把握加速發展，地方要有自己想法，坐在那裡什麼都不做，會錯失台中市未來良機，錯失台中市的發展，台中市愈來愈重要，有重要產業聚落，有好的制度，如果完整發展，台中市是好的地方，有好的工作，中央都準備好，地方最關鍵的就是市長，要把蔡其昌送進市府。要好做事，就讓市議員順利當選。

蔡英文說，台中市4年沒有進步、沒有發展，翻轉台中最快方式就是換市長。（記者蘇金鳳攝）

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