蔡其昌：不止面對國民黨挑戰 還要面對中國打壓

蔡其昌指自己不止面對國民黨挑戰，還要面對中國打壓，六都的參選人中，他是唯一被中國制裁的人。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/26 22:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市長參選人蔡其昌今天在總統蔡英文為其競選幹部授證表示，他的面對挑戰不是只有國民黨，還有面對中國打壓及挑戰，台灣所有候選人，只有他被中國制裁，但他覺得光榮，因為蔡其昌一定做對的事，才會被中國制裁。

蔡其昌批盧秀燕四年都沒有做事，讓台中市發展落後，他當選後會，把盧市長浪費四年補回來，子子孫孫身為台中市為榮。

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蔡其昌表示，此次的市長選舉，他面對不是只有國民黨，還要面對中國打壓及挑戰，而他是台灣所有候選人唯一被中國制裁，但因為蔡其昌做對事才被中國制裁，他還開玩笑的說，連陳柏惟都沒有裁制。

蔡其昌表示，中國想要把台灣併吞台灣，蔡其昌一定要守護台灣，中國用飛彈恐嚇台灣人，中市長盧秀燕至今都未講一句話「你的立場是什麼？你要蔡總 統站在一起，還是跟中國站在一起」。

身為台灣六都首長，保護台灣是非常重要的責任跟使命，蔡其昌不會挑釁別人，但不會因為務實就容許對方挑釁。

蔡其昌表示，只有台灣守護自己的國家，就不會發生戰爭，他表示要維護台灣自由民主立場，做為六都首長要有顧台灣的決心及行動力。

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