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    台美強化經貿 民團：中共官媒參與「疑美論」資訊操弄

    民團在報告中提到，今年5月，美國總統拜登於訪日期間正式宣布成立印太經濟架構。（美聯社）

    民團在報告中提到，今年5月，美國總統拜登於訪日期間正式宣布成立印太經濟架構。（美聯社）

    2022/06/27 10:19

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國宣布成立印太經濟架構，雖然尚未納入台灣，但另推「台美21世紀貿易倡議」深化兩國經貿，首次會議也預定本週登場。不過，國內專門研究假訊息的民團「台灣資訊環境研究中心」（IORG）發現這段期間，無論台灣有沒有加入，印太經濟架構都成為資訊操弄的題材，包括批評美國是亂源、美國拋棄台灣。這類「疑美論」論述，並出現中共官媒發起或參與傳播。

    民團在報告中提到，今年5月，美國總統拜登於訪日期間正式宣布成立印太經濟架構。IORG在2021年10月1日至2022年5月31日間，共發現5類關於印太經濟架構，值得關注的中共宣傳、資訊操弄、可疑論述。

    首先，中共官方發起的宣傳，宣稱台灣加入印太經濟架構要符合「一中原則」，是「倚美謀獨」。類似的說法去年9月台灣申請加入CPTPP時也曾出現。另外4類中共對台官媒發起或協力傳播的論述，分別是「美國支持台灣加入印太經濟架構，就是美國要把台灣變成戰地」、「台灣未被納入印太經濟架構，所以台灣又被美國拋棄了」、「台灣跟美國買武器、開放進口萊豬，所以美國應該讓台灣加入印太經濟架構」，以及錯誤的外文翻譯「美國議員來台訪問時警告台灣不要挑釁中國」進行資訊操弄。

    IORG分析所謂把台灣變成戰地說法，出現在環球網與台海網等，暗指美國是世界上戰爭、動亂的根源，連結之前美國撤軍阿富汗、俄烏戰爭期間發現的「疑美論」。

    根據IORG資料庫彙整，上述資訊操弄論述中，關於「台灣未被納入印太經濟架構，所以台灣又被美國拋棄了」、「台灣跟美國買武器、開放進口萊豬，所以美國應該讓台灣加入印太經濟架構」這兩類，在 Facebook 上傳播，後者的數量並較多。

    民團比較後指出，無論有沒有加入、是否支持加入，印太經濟架構都是資訊操弄的題材，批評美國是亂源、美國拋棄台灣，影響台美關係。這類涉及台灣外交關係的重大議題容易出現「疑美論」，相關論述也容易出現中共官方官媒發起或參與傳播。

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