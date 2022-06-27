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    首頁　>　政治

    台美貿易倡議 鄧振中確診 首場會談可能改視訊

    行政院政務委員鄧振中近日因公走訪瑞士、英國，原將接續訪問墨西哥和美國，但抵達墨西哥後就快篩陽性，確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。（中央社）

    行政院政務委員鄧振中近日因公走訪瑞士、英國，原將接續訪問墨西哥和美國，但抵達墨西哥後就快篩陽性，確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。（中央社）

    2022/06/27 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中近日於公務旅途中，在墨西哥確診武漢肺炎，故依規定留在原地隔離。鄧振中有咳嗽等輕微症狀，服藥後身體穩定。原定於本週與美國貿易代表署舉行的「台美廿一世紀貿易倡議」首場會談，不排除改以視訊方式舉行；「選擇美國」投資高峰會，則改由國發會主委龔明鑫率團參加。

    鄧振中近日因公走訪瑞士、英國，原規劃接續訪問墨西哥和美國，但六月十八日抵達墨西哥後就快篩陽性，確診武漢肺炎，在旅館進行自主隔離，並相應調整訪問行程。外交部昨說明，鄧振中有咳嗽等症狀，我駐墨西哥代表處已延請醫生看診，經遵醫囑服藥，目前身體狀況穩定，駐處將持續提供妥善協助與照料。

    鄧振中原訂參加在美國馬里蘭州舉行的「選擇美國」投資高峰會，行政院經貿談判辦公室昨宣布改由龔明鑫率團參加。台灣「選擇美國」代表團於美東時間廿六日晚間在華盛頓特區舉辦晚宴，今年共有兩百六十五人參與，台灣連續第四年成為選擇美國投資高峰會的最大外國代表團。

    美國商務部助理部長：

    期望美台續深化經貿關係

    美國商務部助理部長范卡塔拉曼、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅與選擇美國投資峰會主任辛赫都出席晚宴。范卡塔拉曼致詞表示，他對美台雙邊投資渠道感到驕傲，期望美台持續深化經貿關係。他也提到，美台日前宣布廿一世紀貿易倡議，以繼續深化美台經貿關係，推動貿易優先事項，促進創新，改善美台勞工與企業經濟成長。

    「台美廿一世紀貿易倡議」首場會議本週緊接著將在華府舉行，原規劃由鄧振中親自出席，與美國貿易代表署對談。不過鄧確診後會如何異動，經貿辦強調，目前正在與美方確認當中，是否會改以視訊方式舉行，「各種可能性都不排除」。在首場會議中，可望就貿易便捷化等十一項議題的談判，先確立整個合作架構及個別議題談判的進程。

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