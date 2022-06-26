率立法院訪團訪美 江啟臣：深化台美關係

立委江啟臣。（資料照）

2022/06/26 10:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委立委江啟臣今以立法院外交及國防委員會召委身份率團赴美訪問，代表立法院進行國會外交，江啟臣表示，除了將國人的聲音、國內的多元意見傳達給美方並加強交流互動，同時也將拜會僑界和台商，聽取僑胞意見，一起為深化台美關係努力。

江啟臣今下午將率立院訪團訪美，訪團成員還有國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭、洪孟楷、李德維等人，訪團預計7月7日上午抵台。

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江啟臣指出，此次訪美預計停留華府、鳳凰城及洛杉磯，期間將訪問美國行政部門、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，拜會國會議員，包括聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席Mario Diaz-Balart 、Chuck Fleischmann等多位友台國會議員。

江啟臣表示，此次訪美行亦會聽取我國駐美代表蕭美琴與駐美代表處各組業務簡報，瞭解台美關係最新進展及未來合作計畫安排，視察駐美軍事代表團，研討近年台美軍事合作實況，並會與美方人員會晤對近期區域情勢、台海安全、軍事採購、經貿投資，產業鏈健全、及同時期將召開的「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）等多項議題交換意見。

江啟臣說，除了在華府，訪團至鳳凰城後，亦安排拜會美國會議員Andy Biggs、David Schweikert及Greg Stanton，回程經洛杉磯也將拜會國會議員Michelle Steel，持續進行國會外交工作。僑務方面，考察團將分別前往華府及洛杉磯之僑教中心聽取業務簡報，另規劃出席在鳳凰城舉行的北美洲台灣商會聯合總會活動，及洛杉磯羅省中華會館建館70週年慶祝活動，並舉辦多場僑台商座談，與當地僑胞交流，關心在美奮鬥，讓世界看見台灣的台商與僑胞。

江啟臣表示，外交工作不是一朝一夕，需要的是長期的經營與維繫，邦誼才能永續與穩固，這2年雖有疫情干擾美國國會議員已多次來訪，他作為中華民國的國會議員，理應回訪，因此在繼5月19日率外交及國防委員會委員拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處後，於立院休會即安排此次回訪，希冀為國家爭取更多的國際認同與支持，為中華民國拼外交。

立法院6月才休會，江啟臣也感謝外交部、僑委會、國防部的積極協助，在非常短暫的時間洽排行程，促成本團順利出訪，他也期待能帶回豐碩的外交成果，與國人分享。

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