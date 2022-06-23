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    被疑參加宗教統戰 江啟臣：政府間無信任就從民間開始

    三重先嗇宮昨舉辦共祭伏羲典禮，前台北市長郝龍斌、立委江啟臣等人都到場參加。（資料照）

    三重先嗇宮昨舉辦共祭伏羲典禮，前台北市長郝龍斌、立委江啟臣等人都到場參加。（資料照）

    2022/06/23 13:01

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席、立委江啟臣昨參加「2022海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，遭綠營質疑參加宗教統戰，江今在臉書發文表示，政府間若無信任，可從民間開始，以民為本的兩岸交流，可以厚實兩岸的關係，也是兩岸未來的關鍵。

    江啟臣昨參加新北市三重先嗇宮舉辦「2022海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，遭質疑參加宗教統戰，江啟臣今透過臉書表示，兩岸間雖有歧見和摩擦，如軍機擾台令台灣民眾相當反感。但同時彼此也不乏共通之處，包括經貿、文化、社會等層面的緊密交流。

    江啟臣說，這幾年雖然因為雙邊政府關係緊張，以及疫情影響，兩岸官方交流格外困難。但若民間情誼在，便不會缺乏互動的機會。比如海峽兩岸共祭伏羲典禮，從去年開始就用線上視訊的方式來進行，連續9年不中斷。

    「山不轉路轉，路不轉人轉。」江啟臣認為，處理兩岸關係，如果政府間沒有信任，那其實可以從民間開始。透過人民之間的交流，促進兩岸和平穩定繁榮的深化發展，一直以來就是他對兩岸關係的主張和信念。

    江啟臣強調，和陸，愛台，並非二元對立，反而可以相輔相成。以民為本的兩岸交流，可以厚實兩岸的關係，也是兩岸未來的關鍵。

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