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    江啟臣：國民黨決非親中賣台 而是被見縫插針、貼標籤

    談及台美關係，江啟臣表示，國民黨決不是親中賣台的政黨。（資料照）

    談及台美關係，江啟臣表示，國民黨決不是親中賣台的政黨。（資料照）

    2022/06/16 20:05

    〔記者王千豪／台北報導〕啟思民本基金會今（16）日舉辦「啟思國際」沙龍，由國民黨前主席、立委江啟臣和東海大學政治系邱師儀教授針對近期國際、兩岸情勢進行分析。談及台美關係，江啟臣表示，國民黨決不是親中賣台的政黨。

    談及台美關係，江啟臣認為，台灣社會確實普遍親美，民眾也支持台美關係深化，但即使是好朋友、好夥伴，也不會照單全收，價值跟價格是兩件事，雙邊貿易要談清楚，不能一面倒接受對方要求。

    江啟臣強調，國民黨決不是親中賣台的政黨，而是被見縫插針、貼標籤，美國人也看在眼中，未來需要靠具體事件的表態和行動來證明，無論何種路線，關鍵仍在於愛台灣。

    針對中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和美國白宮國安顧問蘇利文在盧森堡的會談，江啟臣認為，這場會議相當重要，可能是拜習會的前奏。因為拜登在美國國內的聲勢一直拉不起來，沒有妥善處理國內通膨和經濟問題，亞洲行也沒有太大效果，民主黨期中選舉可能表現不好，所以會想方設法多管齊下來舒緩國內壓力。

    江啟臣預測，如果有拜習會，將聚焦在美中經貿、俄烏、台海和兩韓問題，呼籲政府應提早做好準備。

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