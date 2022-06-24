繼朱立倫之後訪美 江啟臣強調：是國會外交

江啟臣強調，他是以外交及國防委員會召集委員的身分出訪，並不是政黨的外交，是國會的外交。（資料照）

2022/06/24 12:36

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨主席朱立倫12日剛結束訪美行程，國民黨前主席、立委江啟臣也將於週日率黨籍立委訪美，引發外界關注。對於現任、前任主席接連訪美，江啟臣強調，他是以外交及國防委員會召集委員的身分出訪，並不是政黨的外交，是國會的外交。

江啟臣今日出席口罩捐贈活動，會後接受現場媒體詢問訪美行程，江啟臣表示，預計週日下午出發，前後約停留7至8天的時間，主要停留地點包含華府、鳳凰城、洛杉磯，期間將拜會美國當地的國會議員、行政部門等，並參加僑務座談、「北美洲台灣商會聯合總會」會長交接活動。

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對於國民黨現任、前任主席一個月內接連出訪美國，江啟臣表示，他是以外交及國防委員會召委的身分，率領委員會的委員、非委員會的委員一同出訪，屬立法院的國會團，並不是政黨的外交，而是國會的外交。

江啟臣強調，他這次是代表國會的聲音、人民的聲音，和美方進行外交、國防、安全、文化、台商權益的對話及交流，相信台美關係在這些層面上有更近一的交流跟溝通。

據了解，此次訪問團的成員包括國民黨立委李德維、吳斯懷、葉毓蘭、洪孟楷等。

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