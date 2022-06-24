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    司院修正「智慧財產案件審理法」 10大重點力保護國神山

    司法院說明智慧財產案件審理法十大修正要點。（記者吳政峰翻攝）

    司法院說明智慧財產案件審理法十大修正要點。（記者吳政峰翻攝）

    2022/06/24 23:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院24日召開第202次院會，通過「智慧財產案件審理法」、「智慧財產及商業法院組織法」等修正草案，為智審法施行14餘年以來最大幅度修法變革。本次修正共有10項重點，司法院表示，盼能透過完善法制力保護國神山產業，讓企業能安心發展。

    司法院指出，智審法自2008年7月1日施行以來，僅三度微幅修正，為提升產業國際競爭優勢，同時回應各界對於專業、妥適及迅速審理智慧財產案件的期待，司法院於去年3月籌組「智審法研究修正委員會」，全面啟動修法程序。

    司法院解釋，本次修法重點之一，是為回應外界對於營業秘密保護的期待，將侵害營業秘密的第一審民事事件、刑事案件，以及侵害國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件，明定由「智慧財產及商業法院」管轄，以落實專業及妥速審結的要求。

    司法院說明，本次修法也針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「律師強制代理」、「審理計畫」及「專家證人」制度，並引進「查證」與「法庭之友」制度，藉由集中審理及擴大專家參與，協助法院審理具高度技術與專業的新興智慧財產訴訟事件。

    此外，配合經濟部提出「專利法」與「商標法」修正案，增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」相關規定，將專利、商標案件的救濟程序，由現行行政訴訟程序改為準用民事訴訟程序的「對審制」。

    本次也配套修正「智慧財產及商業法院組織法」，以明確規範新舊法銜接適用；修正商業調查官任用資格範圍，增列商業調查官多元進用方案，協助法官辦理審判業務。

    司法院強調，本次智審法修正，希望能夠建構更具專業、效率及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度，以更有效地解決企業紛爭，營造更完善的智慧財產訴訟法制。

    「智慧財產案件審理法」修正草案十大修正要點如下：

    一、提升營業秘密訴訟保護
    （一）侵害營業秘密之第一審民事事件專屬智商法院管轄。
    （二）犯營業秘密法第13條之1、第13條之2、第13條之3第3項及第13條之4之罪的第一審刑事案件，修正由智商法院審理。
    （三）配合今（111）年6月8日總統公布國家安全法，增訂侵害國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件由智商法院管轄。
    （四）提高「違反秘密保持命令罪責」及引進「境外違反秘密保持命令罪」，以提升營業秘密刑事案件審理保護機制。
    （五）增訂營業秘密卷證去識別化的代號或代稱、卷證資訊獲知權。

    二、擴大採行律師強制代理
    為保護當事人權益，促進審理效能，新增特定類型的智慧財產民事事件應強制由律師代理。

    三、擴大專家參與審判
    （一）參考日本特許法，引進起訴後得聲請法院選任中立的技術專家，執行蒐集證據程序的「查證」制度。
    （二）為求專業、妥適、迅速解決當事人紛爭，增訂準用商業事件審理法採行的「專家證人制度」。
    （三）引進於法院網站公開向當事人以外的人民、機關或團體，徵求提出書面意見的「法庭之友」制度。

    四、專利及商標救濟採行對審制
    因應經濟部擬具的「專利法部分條文修正草案」與「商標法部分條文修正草案」，增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」相關規定。

    五、司法E化升級
    修正擴大運用科技設備參與訴訟程序對象，並明定裁判正本得以電子文件送達。

    六、增訂被害人訴訟參與制度
    保障被害人的權益，增訂準用刑事訴訟法關於「被害人訴訟參與」規定。

    七、智慧財產案件集中審理
    增訂採行律師強制代理制度之特定事件，或其他事件因案情繁雜或有必要時，法院應與當事人商定審理計畫。

    八、促進審理效能
    （一）技術審查官製作的報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部內容；且應予當事人辯論的機會，始得採為裁判基礎。
    （二）降低侵權行為舉證程度，課予被控侵權行為人具體答辯義務。

    九、紛爭解決一次性
    增訂建立司法審理與行政審議間的資訊交流制度、專屬授權的訴訟告知義務及專利有效性判斷歧異的再審限制，以避免裁判歧異。

    十、解決實務爭議
    修正「更正再抗辯」制度及「附帶民事訴訟程序」等相關規定，強化訴訟的紛爭解決機能。

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