視察國家檔案局 賴清德：了解真相 避免悲劇重演

昨天是解嚴紀念日卅七週年，總統賴清德前往國家發展委員會檔案管理局，了解政治檔案的開放應用情形。（記者塗建榮攝）

2024/07/16 05:30

政治檔案應以公開為原則 不能藉故遮蔽重要資訊

〔記者吳欣恬、董冠怡、陳鈺馥／綜合報導〕昨天是解嚴紀念日卅七週年，賴清德總統、行政院長卓榮泰前往位於新北市新莊區的「國家發展委員會檔案管理局」（簡稱國家檔案局）視察，了解政治檔案的開放應用情形；賴期勉國家檔案局，除非涉及國安、法律及人權案件，否則都應以公開為原則，不能藉故遮蔽重要資訊，務必讓國人了解真相，避免歷史悲劇重演。

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秉持促進轉型正義 徵集、公開檔案

賴清德昨在行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫及國發會主委劉鏡清等人陪同下，前往國家檔案局。

賴清德致詞說，很感念民主運動前輩，前仆後繼地犧牲奉獻，凝聚廣大人民的力量，最後終於解除戒嚴。這些檔案是過去專制獨裁的政府，誣陷、迫害人民的紀錄，雖然斑斑血跡，何嘗不是當事人對民主運動留下的功勳？也是家屬探索親人受到迫害真相的紀錄，他要求國家檔案局秉持促進轉型正義的精神，化被動為主動，徵集各項檔案，除非是涉及國安、法律、人權，否則都應以公開為原則，不能藉故遮蔽重要資訊。

賴表示，不希望任何人用民主反民主，也不希望過去站在人民的對立面、跟極權主義站在一起的人，企圖想把國家帶往過去，期許國家檔案局提供國人了解歷史、凝聚國人力量，這才是通過促轉條例、成立國家檔案局的目的。

檔案局：九十九．九六％檔案已解密

國家檔案局長林秋燕指出，目前已有九十九．九六％的檔案解密，只剩廿六件尚未解密，列管未移轉的原本永久保密檔案計八案共四五五六件，函請機關在八月廿七日之前回報解密、降密的檢討情形。

林秋燕說，若經檢討後仍屬國安情報來源或管道，最慢四十年要解密，得延長保密者僅限三種例外，包括危害到對大陸情蒐的情報人員、嚴重影響國安或對外關係、影響對大陸的情報工作安全，須逐次報由國安會議同意延長，每次延長不得超過三年。

行政院人權及轉型正義處表示，原先永久保密未移轉的兩萬五千餘件政治檔案，預計將有九十六％以上得以解密，剩餘保密者依法每三年還要再檢討，相關檢討將在八月底前完成。關於開放監控檔案，檔案局已依法律規定，從七月底開始分批通知監控類檔案當事人。

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