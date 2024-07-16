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海鯤艦出塢泊港測試 海測倒數

國造潛艦第一艘原型艦「海鯤號」，在完成光電潛望鏡與電瓶組裝配後，昨出塢亮相。（圖由「IDF經國號粉專」提供）

國造潛艦第一艘原型艦「海鯤號」，在完成光電潛望鏡與電瓶組裝配後，昨出塢亮相。（圖由「IDF經國號粉專」提供）

2024/07/16 05:30

專家：訓練用魚雷若發射成功 就可交付海軍

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國造潛艦第一艘原型艦「海鯤號」，在完成光電潛望鏡與電瓶組裝配後，七月十五日展開出塢程序。軍事專家昨表示，將潛艦移動到浮動碼頭主要是「泊港測試」（HAT），未來還會進行「海上測試」（SAT），以後若操雷成功，就可以交付給海軍，形成遏阻中共艦隊的重要戰力。

遏阻共艦重要戰力

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，潛艦測試可分為三大階段。第一階段是「廠測」，亦即組裝完成後，工廠會就現有裝備做基本的檢測；之後潛艦就會進入乾塢組裝電瓶等各種重裝備，例如「海鯤號」潛艦電瓶大概五百至六百噸左右。

蘇紫雲談及，潛艦會在乾塢完成光電桅杆裝配，在完成全系統的安裝後，接著就會注水，將潛艦移動到浮動碼頭進行「泊港測試」；之後進行全艦系統的測試主機，以及注入燃油、啟動主機，測試主機轉速、充電效率、輪機平順度等。

至於「海上測試」，包括航速、平衡度、下潛速度、海中不同深度的耐受性，水中壓力是否在標準值內，船體運動狀態和性能測試完畢後，將進一步全系統測試。聲納系統、作戰系統、測試聲納沒問題後，可以發射訓練用的魚雷，若一切都沒問題，就可以交付給海軍。

蘇紫雲強調，「海鯤號」若操雷成功，且命中目標，就代表具有初始戰力。未來將有八艘國造潛艦，加上現有兩艘「劍龍級」潛艦，我國將有十艘潛艦。但因應中共軍事威脅，這只是最基本的，台灣要有防空飛彈、反艦飛彈等複合型防衛，潛艦可在遠海阻絕，內外野形成防衛力量。

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