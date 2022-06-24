面對俄、中經貿打壓 立陶宛農業部次長：民主經濟體應強化合作

外交部舉行「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團」記者會，吉爾卓帝斯（中）、外交部政務次長曾厚仁（左）與我國駐立陶宛代表黃鈞耀（右）一起推薦立陶宛產品。（記者楊丞彧攝）

2022/06/24 20:40

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（24）日舉行「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團」記者會，吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）表示，台灣是重要市場，當前最重要的議題是替立陶宛產品取得輸入許可，相關單位允諾幾個月內核發，希望能順利讓立陶宛的肉乳蛋類等製品進入台灣市場。他也強調，面對俄羅斯或中國這類威權國家的經貿打壓，最好的應對方式就是強化民主經濟體之間的經貿合作。

吉爾卓帝斯說，立陶宛相當樂見台灣開設駐立陶宛台灣代表處，對於建立彼此的經貿關係大有幫助。而接下來立陶宛也將在台灣設辦事處，這將是深化彼此經貿關係的下一步，因為有個專責處理經貿外交的辦公室非常重要，能隨時向台灣的進口商、經銷商、通路商、消費者介紹立陶宛優良的農產品與食品。立方深知，台灣相關單位雖能提供協助，但立陶宛更要自己努力去開拓市場。而開設在台辦事處，將有助於雙邊在農產品與食品貿易上取得更多的成果。

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此行來台參觀了台北國際食品展，吉爾卓帝斯指出，他很開心看到約20家立陶宛企業與會，整體的印象相當好。此行他親睹台灣方面對立陶宛產品的高度關注，這證明了台灣真的對立陶宛產品很感興趣。立陶宛能為台灣市場提供的產品相當多元，包括乳製品、肉製品、水產品、蛋類、飲料、糖餅等，以應台灣市場需求。眼下最關鍵的議題在於為立陶宛產品取得輸台許可，相關單位已經允諾會在數月內發放，對此立方相當期待，也很開心這一切都朝正面發展。

吉爾卓帝斯強調，對於農業部或立陶宛出口商而言，台灣都是非常重要的市場之一，立陶宛官方也會投入相當的資源與人力物力拓展台灣市場，持續吸引台灣業者的目光。

對於如何在台灣推廣立陶宛產品，吉爾卓帝斯認為，做生意最重要的在於建立彼此之間的信任，而他們官方的工作就是從旁協助。關係建立在實際的交易上，而可長可久的合作關係則建立在彼此的信任之上。農業部能做的都會盡力幫忙，接下來也會協助打造品牌知名度，盼吸引台灣消費者的青睞。此外，也會更深入地研究台灣人的喜好以及消費者行為。

台灣農產品近年接連遭受中國不合理封殺打壓，同樣地，立陶宛產品近年也先後遭俄羅斯與中國粗暴對待、禁止進口。吉爾卓帝斯說，事實上這十幾年來立陶宛跟俄羅斯的雙邊貿易關係經常遇到一些困難，這些違反國際貿易規定的打壓一再上演；而目前中國禁止立陶宛產品進口，確實也對立陶宛帶來不小的挑戰。在這情況下，台灣就被視為是潛在理想的市場，因此立陶宛非常希望發展與台灣之間的雙邊貿易關係。

吉爾卓帝斯表示，針對中國無理打壓所蒙受的損失，立陶宛很感謝歐洲理事會以及歐盟許多成員國的奧援，並將這狀況提交到世界貿易組織（WTO），但法律程序曠日費時，但不知道會拖多久。

被問到面對中俄的經貿打壓，民主國家之間可以怎樣互相幫忙，吉爾卓帝斯強調，他認為最好的做法就是強化民主市場經濟體之間的雙邊貿易，因為對於生意人來說，可預測性以及遵守法治都至關重要，而他們此行在台灣也看到了這點。他重申，面對威權國家採取的任何經貿脅迫舉措，最好的應對方式就是強化民主市場經濟體間的經貿合作。

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