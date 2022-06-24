外交部今日特餐 「民主甜點」饗立陶宛訪團

外交部今天中午款宴立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪團，桌上出現驚喜甜點，是由穀物研究所運用立陶宛麵粉及台灣麵粉特調配方製作的年輪蛋糕。（外交部提供）

2022/06/24 20:26

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（24）日表示，外交部政務次長曾厚仁今日中午設宴款待立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）訪問團，向不遠千里來訪的友人表達誠摯歡迎。席間，外交部特別準備用立陶宛麵粉精心調配研製的西式糕點與台式麵包，期盼攜手共創經濟繁榮與互惠雙贏。

外交部指出，繼本月中旬立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）訪台後，立陶宛一週內再派遣高階官員來訪，充分彰顯台立密切友好情誼。

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曾厚仁致詞時表示，近期外交部連續接待來自斯洛伐克、法國及立陶宛等四國訪團，台灣與立陶宛理念相近，立陶宛在面對中國霸凌威脅與經濟脅迫，堅定友台立場，台灣也以政府及民間之力回報這樣的珍貴情誼。

曾厚仁提及，去年年底2萬瓶立陶宛萊姆酒遭中國限制進口，台酒公司全數買下，商品一上架隨即全數銷售一空。其他商品如巧克力、啤酒等，也掀起採購熱潮。曾厚仁盛讚吉爾卓帝斯率團訪台，為兩國農業合作開創新篇章，並邀請訪團品嘗穀物研究所用立陶宛麵粉精心調配研製、廣受台灣民眾熱愛的西式糕點與台式麵包。

曾厚仁表示兩國合作創造無限商機與可能，樂見雙方進ㄧ步深化合作鏈結，攜手共創經濟繁榮與互惠雙贏。

吉爾卓帝斯致詞感謝我國邀請及盛情接待，團員充分感受台灣的溫暖與熱情。此行來台行程緊湊豐富，感謝我方用心安排。另強調，立陶宛正加強分散出口市場，此行來訪20餘家廠商隨行，盼與我國企業建立交流平台，並期盼在肉品、奶製品、小麥進口等立方關切議題進一步深化合作。

外交部說明，吉爾卓帝斯此次率企業及媒體團來訪，除參加2022台北國際食品展，推廣立國商品，參與商機媒合，並出席麵粉推廣說明會，與吳寶春等國內冠軍糕點師傅深入交流，另與行政院農業委員會、衛生福利部食品藥物管理署就加速農產品輸銷台灣達成共識，成果豐碩。外交部樂見台立雙邊各領域交流持續深化，以及兩國政府與民間堅定相守，友誼長存。

外交部政務次長曾厚仁今天在午宴舉杯祝酒歡迎立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪團。（外交部提供）

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