立陶宛農業部次長拜會農委會 民主石斑擄獲外賓胃

農委會副主委陳駿季於今 （23）日與立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯舉行農業高層對話會議 。（農委會提供）

2022/06/23 18:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會副主委陳駿季、立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）今（23）舉行兩國農業高層對話會議，雙方同意持續深化兩國的農業合作交流與農產食品貿易，立國官員、業者對台灣的石斑魚、茶葉、水果加工品都有高度興趣，大讚美味。

吉爾卓帝斯應邀率該國農業部官員、農產食品業者及媒體訪台，期間參加2022台北國際食品展立陶宛國家館的開幕典禮，並出席立陶宛商機說明會，並拜會我國相關部會，其中一站就是農委會。

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吉爾卓帝斯和陳駿季今天舉行會議，農委會表示，雙方除針對糧食安全與氣候變遷等重要農業政策交換意見，也同意依照兩國於今年3月3日召開農業首長視訊會議的共識，建立農業合作對話平台，定期針對農業政策與發展、農業科技、市場進入、農業投資，以及促進公私部門合作與農企業媒合等議題進行對話，以深化兩國農業合作交流與農產食品貿易。

國際處處長林家榮表示，立陶宛農業官員與業者這次來台，特別品嘗近期遭中國無預警禁運的石斑，品嘗後都驚訝石斑的美味，也評估急速冷凍的石斑魚在當地具有一定商機，另外對於台灣水果乾、水果酥餅（鳳梨酥）等也印象深刻，也對精緻典雅的台灣茶葉讚不絕口，他說，藉由雙方交流，農委會將跟業者討論適合外銷到立陶宛市場的台灣農產品。

立陶宛本身畜牧業發達，也有意拓展其畜產品如牛肉、乳製品等在台灣的商機，吉爾卓帝斯一行下午參訪桃園區農改場，瞭解我國自動化溫室調控與省工機械模組等農業技術研發成果，不過由於兩國的栽種的作物大不同，加上立陶宛是歐盟成員，注重淨零排碳等議題，林家榮說，雙方關於農業科技的交流會著重於如何達成淨零的目標。

立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯參觀桃改場，瞭解蔬菜移植機運作並 親自操作省工機械。（農委會提供）

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