立陶宛與台灣加速農業合作 推動肉品進口、有機認證

立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）於6月22日至24日率領官員及企業代表訪台。外交部政次曾厚仁接機。（外交部提供）

2022/06/22 08:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）今（22）晨抵台展開3天訪問。農業是台立雙邊的重點合作領域之一，立陶宛農業部表示，持續強化與台灣的合作。自我代表處去年11月開設以來，雙邊已建立交流與對話機制，召開部長級與事務階層會議，正推動立陶宛牛豬肉、乳製品、魚和蛋製品進口台灣事宜。

立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）於6月22日至24日率領官員及企業代表訪台。外交部政次曾厚仁與駐立陶宛代表黃鈞耀接機。

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吉爾卓帝斯一行今天將參加「2022台北國際食品展」開幕式，預計和蔡總統同台，並為立陶宛館揭幕。訪團另外將出席立陶宛麵粉說明會、台立食品廠商媒合會等活動；訪團將拜會農委會、衛福部及經濟部、參訪我國農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，曾厚仁將設宴歡迎。

外交部今天表示，熱烈歡迎吉爾卓帝斯一行來訪，祝福立陶宛友人們的訪問收穫滿滿，深化合作、擴大交流。

事實上，過去數月以來台灣和立陶宛在農業合作方面不斷推進，3月農委會主委陳吉仲與立陶宛農業部長納維卡斯（Kestutis Navickas）視訊會談後，農委會與立陶宛農業部5月再續開司處長級視訊工作會議。雙邊同意推動簽署農業合作備忘錄，盼望今年能完成，並持續推動立陶宛牛肉輸台、促進有機農產品認證和貿易等。

農委會先前說明，關於立陶宛牛肉申請案，立陶宛是重要牛肉生產國，非口蹄疫疫區，也輸銷歐盟，而進行貿易前，還有檢疫、食品安全的法定作業要進行，尚難以估計何時會派員前往查場，但確信此案會持續推進。

立陶宛農業部新聞稿表示，持續強化與台灣的合作。目前主要出口到台灣的立陶宛農產品和食品主要是巧克力、啤酒、糖果和動物飼料。雙方持續討論農業政策、合作潛力和加速發放出口許可等議題，包括牛、雞、豬等肉品，及乳製品、魚、蛋製品等。

立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）於6月22日至24日率領官員及企業代表訪台。外交部政次曾厚仁與駐立陶宛代表黃鈞耀接機。（外交部提供）

立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）於6月22日至24日率領官員及企業代表訪台。外交部政次曾厚仁接機。（外交部提供）

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