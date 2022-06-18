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    桃竹亮牌！民進黨高層：張善政是天上流星 林智堅是隔壁明星

    民進黨高層指出，林智堅（右）有鄰近縣市地方首長經歷，對桃園選民來說比張善政要來得親切有感。（資料照）

    民進黨高層指出，林智堅（右）有鄰近縣市地方首長經歷，對桃園選民來說比張善政要來得親切有感。（資料照）

    2022/06/18 20:24

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    蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨選對會今（18）日建議在桃園、新竹市徵召新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹。一名黨內高層指出，林智堅不僅民調勝過國民黨張善政，在民進黨過去較為弱勢的桃南地區也有優勢，「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」；而沈慧虹除了獲得林智堅和立法院民進黨團總召柯建銘全力支持，又因為熟稔市政，可無縫接軌林智堅的市政建設，因此在最後出線。

    年底選舉民進黨桃園市長、新竹市長人選正式攤牌，黨內高層分析，新竹市過去算綠營艱困選區，林智堅當選之後，很快就拚出高滿意度，多度蟬聯五星市長，在經濟就業、醫療衛生、親子的施政表現更是受到民眾的肯定。從民調上來看，接近新竹地區的桃園市南部區域，民眾也都對林智堅有相當的好感度，而這個區域是綠營傳統較弱勢的區域，林智堅可以在此區佔優勢，未來也有助於帶動整體桃、竹選區。

    林智堅是否會被拿來跟前高雄市長韓國瑜做比較，遭質疑是「落跑市長」？這名高層反駁，林智堅是做了7年半的新竹市長，從一開始選民對他陌生，到後來他實踐過去對選民的政見後，連續多年有高滿意度、信任，這次則是從新竹轉戰到同個生活圈的桃園市，顯示民進黨在中生代人才培養的連貫性。「韓國瑜做不到高雄市長1年就落跑去選總統，這有天壤之別」。

    一名熟悉桃竹選情的幕僚指出，國民黨派出曾選過副總統的張善政來應戰，雖然遭遇到黨內抨擊和各種不諒解，但仍可以看出國民黨想要拿回桃園決心，但是「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」，民進黨一定也要派出最強人選來應戰。林智堅有鄰近縣市地方首長經歷，對桃園選民來說是看得到摸得到的強棒，比張善政要來得親切有感，當然是不二人選。

    至於沈慧虹，幕僚認為，雖然她目前知名度不高，但從她過去在台北市政府和中央交通部服務的經歷來看，都可獲得不同黨派的肯定，就可了解到，沈慧虹雖然是事務官出身，但並不是傳統公務員，除了執行力之外，也有很好的政策擘劃能力，在台北市政府擔任府會聯絡人時，跟每個議員互動良好，顯示她善於溝通的政治手腕不輸給政治人物。

    黨內高層也提到，隨著疫情穩定，選戰節奏逐漸加溫，民進黨也著手針對各選區進行候選人的徵詢作業。本週選對會提名基隆市、桃園市和新竹市候選人，正式完成北台灣3個執政縣市的布局作業。高層強調，這將有助於現任民進黨執政縣市展開延續「綠色執政品質保證」的工作，民進黨中央也會從區域整合、特色連線的角度進行重點輔選，以利候選人獲得民眾的支持。

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