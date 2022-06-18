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    蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆

    新竹副市長沈慧虹（由左至右）、新竹市長林智堅、民進黨立委蔡適應。（資料照）

    新竹副市長沈慧虹（由左至右）、新竹市長林智堅、民進黨立委蔡適應。（資料照）

    2022/06/18 17:54

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨選舉對策委員會今天（18日）下午召開會議，選對會一致同意，建議徵召蔡適應為基隆市長候選人、林智堅為桃園市長候選人、沈慧虹為新竹市長市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

    民進黨選對會召集人、黨主席蔡英文在會議中表示，目前國內整體疫情雖然仍處高原期，但北台灣疫情已有緩和收斂趨勢，執政團隊的優先要務，仍是維持政治經濟局勢穩定，落實防疫工作，朝向疫後正常生活做充分準備。

    蔡英文認為，民進黨在北台灣執政的基隆市、桃園市及新竹市，在市府團隊的努力打拚、醫護防疫人員的投入付出，以及市民朋友的團結防疫下，疫情已走過高原期。作為基隆市、桃園市、新竹市的執政黨，民進黨必須完成市長提名布局，擘劃下一個8年的市政願景，回應市民多年的支持與對未來的期待。

    此外，蔡英文也肯定基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，及新竹市長林智堅的執政成績卓越，不僅翻轉在地藍綠的結構，施政更是超越藍綠，獲得市民高度肯定，在各項施政評比皆名列前茅，堪稱「綠色執政、品質保證」的典範。

    蔡英文表示，在基隆市，讓優秀立委蔡適應延續優質市長林右昌；在桃園市，讓五星級市長林智堅接棒五星級市長鄭文燦；在新竹市，讓交通專業副市長沈慧虹無縫接軌五星級市長林智堅。「延續綠色執政、延長品質保固」是民進黨的目標，更是民進黨的責任。

    蔡英文並表示，民進黨負責任地在北台灣3個執政地方，提出最強人選，並且強強相加，希望以優異的治理經驗及成績，強化北台灣區域治理量能。蔡主席並期許蔡適應、林智堅、沈慧虹全力以赴，全力爭更多人民的支持。

    民進黨說明，今日會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，新境界智庫副董事長洪耀福、無任所大使林佳龍請假外，其餘選對會成員皆出席與會。

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