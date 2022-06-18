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    林智堅轉戰桃園 高虹安：讓新竹市民失望

    民眾黨立委高虹安批評，林智堅大方接受民進黨徵召參選桃園市長，難免會讓新竹市民感到失望。（資料照）

    民眾黨立委高虹安批評，林智堅大方接受民進黨徵召參選桃園市長，難免會讓新竹市民感到失望。（資料照）

    2022/06/18 20:02

    相關新聞連結：
    蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆

    〔記者王千豪／台北報導〕民進黨選舉對策委員會今（18）日下午召開會議，建議提名新竹市長林智堅為桃園市長候選人，提交中執會進行徵召提名作業。對此，民眾黨立委高虹安批評，林智堅大方接受民進黨徵召參選桃園市長，難免會讓新竹市民感到失望。

    高虹安透過辦公室發新聞稿指出，林智堅去年下半年突然拋出大新竹合併升格議題，並試圖發動立院倉促修法橫柴入灶，引發「英人設事」輿論強力反彈，不得不忍痛宣示不參選。當時的棄選聲明中強調，擔任市長7年來對新竹的不捨與在乎，並呼籲各政黨務必新竹縣市民福祉為優先，他自己也會持續推動縣市合併升格。

    高虹安批評，林智堅今日卻又大方接受民進黨徵召參選桃園市長，立即將新竹的不捨與在乎拋諸腦後，投入另一個直轄市長的選戰。

    高虹安指出，過去兩次選舉，新竹市民給林智堅很大的支持和期許，將新竹市發展的重責大任託付給他，但如今「革命尚未成功」，就要將市政「留給其他同志繼續努力」，難免會讓新竹市民感到失望。

    高虹安質疑，去年曾經喊得震天價響的升格議題對照如今的換位安排，到底林智堅是真的想要透過升格直轄市讓「大新竹好」，還是只是要找個「直轄市市長」的政治位置讓自己好？

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