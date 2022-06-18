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    「支持民調最高的林智堅」 鄭文燦：打造桃園下一個黃金8年

    桃園市長鄭文燦發文說，林智堅的支持度是最高的，而且可以帶著卓越的城市治理經驗，讓桃園市政無縫接軌。（資料照）

    桃園市長鄭文燦發文說，林智堅的支持度是最高的，而且可以帶著卓越的城市治理經驗，讓桃園市政無縫接軌。（資料照）

    2022/06/18 19:18

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    蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨選對會今天下午建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，桃園市長鄭文燦確診，視訊與會，他在臉書PO文「為什麼我支持民進黨選對會徵召林智堅市長」，強調中央黨部針對此次徵召案所做客觀民調，林智堅的支持度是最高的，與國民黨提名張善政有一段差距，且穩定上升中。

    鄭文燦說，桃園市是他感情所在，8年來1天當作3天用，一步一腳印，從未休息，也不喊累，他告訴自己，能夠擔任桃園市長，是他一生的榮耀，8年讓桃園真的改變了，市民處處有感，桃園市也迎接更美好大未來，他打下的基礎，正是桃園未來10年城市發展的起跑點。他要通過2022年的市長選舉，讓桃園有下一個黃金8年。

    鄭文燦強調，他沒有口袋人選，誰的民調高，能夠勝選，他第一個支持，每一個可能的人選都是好同志、好夥伴，但市長人選只有一個，他必須摒除主觀，把勝選當作唯一標準，用民調找出最強的人選；而4位一起被納入考量的同志，包含立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓都是很優秀的人才，他要深深謝謝4位隊友，畢竟這是「一個團隊、一個目標」，桃園關鍵時刻必須團結一心。

    鄭文燦提到，林智堅39歲就當上新竹市長，8年新竹經驗，成為最受肯定的年輕市長，他和林智堅經常在各種媒體並評價為五星級市長，雙方沒有刻意競爭，只有互相學習各自城市的優點，兩人共同的特色是超越藍綠，創造共融成長城市。

    鄭文燦說，林智堅現在47歲，剛好與他當選桃園市長時同樣年紀，此刻的林智堅，桃園市民並不陌生，林智堅可以帶著卓越的城市治理經驗，讓桃園市政無縫接軌，創造桃園市下一個黃金8年，請桃園市民和他一樣，選擇支持林智堅，讓桃園繼續發光發亮！

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