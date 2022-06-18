林智堅轉戰桃園市長：責任來了就承擔 到太太家鄉奉獻自己

新竹市長林智堅說，將帶著新竹經驗、奉獻自己、服務桃園！（記者洪美秀攝）

2022/06/18 18:46

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〔記者洪美秀／新竹報導〕責任來了就勇於承擔！民進黨選對會今天正式徵召新竹市長林智堅征戰桃園市長，確診居家隔離中的林智堅在臉書po文說，「球來了我就接，我將全力以赴」。他願意帶著過去8年學習、累積的經驗，到太太成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園。

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林智堅回顧2014年，當時的主席蔡英文主席問他，「智堅，你來選新竹市長好不好？」我毫不猶豫的跟主席說：「主席覺得我可以，我就選。」就這樣，開啟我人生的奇幻之旅。

過去8年，新竹整個改頭換面，不再是被路過的城市。新竹市，重新找回光榮感。在中央政府的全力支持，以及45萬新竹市民的打拚之下，新竹市躍上國際的舞台，擦亮城市的品牌，新竹讓全台灣甚至世界刮目相看，廣大鄉親都以身為新竹人為榮。

林智堅細數與市府團隊完成許多談了數十年的建設與政策，包括打通公道三、新闢竹科X、設置兒童醫院、新建市立棒球場等。透過設計力導入公共建設，翻轉新竹，無論是進擊的公園、步行城市、微笑水岸、新校園運動、總圖、兒童探索館，都在這將近8年不算長的日子，按部就班耕耘，如雨後春筍般收穫。

此外，也爭取到五楊高架向南延伸、新竹環狀輕軌，以及新竹大車站等影響這座城市未來幾10年發展的重大建設，這些成就與願景，將會在新的市長帶領之下持續推進。

林智堅說，他求學、服役、工作、成家立業都在新竹，40幾年來，都沒有離開自己的故鄉，擔任市長2733天，每天戰戰兢兢，不敢辜負市民對他的期待，面對即將離開愛護的鄉親，以及長期養育我的土地，他著實感到不捨，也覺得抱歉。

他提到，新竹是許多人圓夢的城市，他們離開故鄉來到新竹，為了夢想努力打拚著，但還是懷念故鄉的美、故鄉的人，前陣子我經常經過熟悉的街道、山邊或海角，都多看了一眼，但也告訴自己，不要因為不捨而傷了志氣，從新竹到桃園爭取服務，可以為自己和自己的家鄉展開新的一頁，桃園+新竹，將讓彼此更有力量，壯大彼此，也壯大台灣。

他說，桃園新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區，兩地不管是產業、就業還是常民文化，迄今仍緊密相連。他和鄭文燦市長也密切合作，無論是市政的交流、科技廊帶的串連，到這2年來防疫及抗旱的聯合作戰，桃園-新竹都相互扶持。

林智堅強調，他天性比較浪漫、樂觀，總是不斷尋找夢想、不畏懼挑戰，總是希望可以為眾人創造更多美好。他願意帶著過去8年學習、累積的經驗，到太太成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園。

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