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    難怪柯文哲不查？議員爆北市府有網軍 局長「湊巧」都具民眾黨籍

    台北市議員簡舒培再爆，北市府於網路發文帶風向的4名公務員，竟都在具民眾黨黨籍的局長主管下工作。（資料照，本報合成）

    台北市議員簡舒培再爆，北市府於網路發文帶風向的4名公務員，竟都在具民眾黨黨籍的局長主管下工作。（資料照，本報合成）

    2022/06/15 09:19

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府「網軍」疑雲，風波延燒至今仍未平息，台北市議員簡舒培再爆，北市府於網路發文帶風向的4名公務員，竟都在具民眾黨黨籍的局長主管下工作，質疑是「黨籍」局長有特別任務，難怪最痛恨網軍的柯文哲只輕輕帶過，根本原因就是不能查、不敢查。

    簡舒培指出，目前被爆出在上班時間於PTT帶風向的帳號，經過調查後，是北市府6名同仁使用12組帳號，其中有4名同仁使用8組帳號，是在民眾黨黨籍的局長主管下工作，質疑這根本不是湊巧。

    簡舒培表示，北市產發局長林崇傑是民眾黨創黨黨員，產發局會展基金會林姓同仁擁有3個帳號，運用多重帳號發文造謠，表示老婆及3名小孩確診、公司未給付薪水、顏色正確才有醫師等錯誤消息；北市觀傳局長劉奕霆也是創黨黨員，局內宋姓員工用多重帳號推文，PO文要求各部門提供網路行銷執行成果，遭踢爆後心虛於端午節大量刪文。

    另外，還有民眾黨創黨黨員、交通局長陳學台，交通局林姓科長經統計發文345次、留言5萬9358次，對機車路權發表具攻擊性的言論，幫柯帶風向並在遭踢爆後大量刪文；公運處盧姓主任總共發文101次、留言8258次。

    簡舒培質疑，4名市府同仁操作8個帳號，在上班時間違反行政中立，職位從科長到保全，都有時間掛在網路上帶風向，上網攻擊柯文哲政敵、議員，幫柯文哲帶風向，被爆料後大量刪文，堪比網軍行為，為何這些同仁剛好都在有民眾黨籍的局長麾下工作，難脫瓜田李下之嫌，局長是否有接到特別任務？

    北市府於網路發文帶風向的4名公務員，竟都在具民眾黨籍的局長主管下工作。（圖擷取自簡舒培臉書）

    北市府於網路發文帶風向的4名公務員，竟都在具民眾黨籍的局長主管下工作。（圖擷取自簡舒培臉書）

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