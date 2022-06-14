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    北市網軍案》遭柯文哲轟羞辱公務員 苗博雅反批認知作戰

    台北市議員苗博雅。（資料照）

    台北市議員苗博雅。（資料照）

    2022/06/14 14:35

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今暴怒，批北市議員苗博雅令北市府科長林育生朗誦於PTT上的推文，是訕笑羞辱、把公務員當作秀工具；對此，苗博雅反駁，昨請科長朗讀其於上班時間在網路上政治攻擊、攻擊他人的言詞，全程影片公開，無任何議員對公務員訕笑、羞辱，均是理性討論市政，批柯文哲的指控是認知作戰、帶風向，「見笑轉生氣」。

    北市議員苗博雅昨於議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，要求於上班時段上PTT的交通局科長林育生朗誦其攻擊性留言，引發網友熱議，柯文哲稍早大動作暴怒發表聲明，轟苗博雅此舉極盡訕笑羞辱，把國家公務員當議員作秀工具。

    苗博雅受訪時反擊，昨日議會開會全程都是公開直播於網路上，全程所有議員無人對公務員有任何訕笑或羞辱言詞，均理性、平和討論市政問題，檢討公務資源為何被濫用、公務員上班當政治打手的嚴肅問題，而相關證據證實北市府以螺絲掉滿地，議員監督、提意見，是協助市長做好該盡職責，未料柯文哲卻因此暴怒，根本是「見笑轉生氣」。

    苗博雅強調，請科長朗讀相關的證據，就是其於上班時間在網路上做政治攻擊或攻擊他人的言詞，若請他們重新唸一次自己做過的事就算羞辱，那當初被他們言詞羞辱的人該作何感想？痛批柯文哲已失去自我反省能力，且過去柯屢屢罵哭公務員、黨內開會侮辱下屬都是公開事實，如今反而指控議員，形同是認知作戰、扭曲事實。

    苗博雅重申，若非公務員違法，議會又何須以專案會議調查，此是做好議員職責，公務員公然違法本就應接受議會調查，且在議事廳內都給予公務員充分尊重，相關證據都在網路上公開，民眾有疑慮都可再看還原影片便知真假，重轟柯文哲的說法已是是非不分、顛倒黑白。

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