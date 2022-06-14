邀侯友宜專案報告「恩恩案」 新北議會表決未過關

新北市議會今天再度為了變更議程邀請新北市長侯友宜進行專案報告進行攻防，最後表決結果只有24人同意變更議程，未達半數被否決。（記者何玉華攝）

2022/06/14 18:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團、國民黨團今（14）天連續第二天甲級動員，針對變更議程邀請新北市長侯友宜到議會對「恩恩案」做專案報告攻防，會前協商破局，最後表決，民進黨團27席，因陳文治、戴瑋姍請假，以及黃俊哲不在現場，最後變更議程提案僅24人贊成，未過半被否決；另由新北市議會組調查專案小組的提案也被否決。

這2天議會議程安排法案審查，除了市府的提案，主要討論法案為「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，但對於限制業者夜間營業時間或開放24小時營業，多次討論、協商都沒有共識。

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2歲男童恩恩染疫併發腦炎死亡後，恩恩父親要求市府局處間的橫向聯繫錄音檔，而市府提供的資料有落差，引起爭議；民進黨昨天發起甲級動員，要求侯友宜到議會進行專案報告說明，並由議會重專案調查小組，國民黨也動員反制，雙方唇槍舌劍，最後在會議結束時間到，議長蔣根煌直接宣布散會。

今天下午朝野再進行協商無果，最後大會進行表決，新北市議會共66席，民進黨團佔27席，因陳文治、戴瑋姍請假，以及黃俊哲不在現場，最後只有24席贊成變更議程、24席贊成議會組調查專案小組，未達2分之1以上同意，無法變更議程，組調查專案小組的提案也被否決。

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