邀侯友宜專案報告「恩恩案」 新北議會表決未過關
2022/06/14 18:08
〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團、國民黨團今（14）天連續第二天甲級動員，針對變更議程邀請新北市長侯友宜到議會對「恩恩案」做專案報告攻防，會前協商破局，最後表決，民進黨團27席，因陳文治、戴瑋姍請假，以及黃俊哲不在現場，最後變更議程提案僅24人贊成，未過半被否決；另由新北市議會組調查專案小組的提案也被否決。
這2天議會議程安排法案審查，除了市府的提案，主要討論法案為「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，但對於限制業者夜間營業時間或開放24小時營業，多次討論、協商都沒有共識。
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2歲男童恩恩染疫併發腦炎死亡後，恩恩父親要求市府局處間的橫向聯繫錄音檔，而市府提供的資料有落差，引起爭議；民進黨昨天發起甲級動員，要求侯友宜到議會進行專案報告說明，並由議會重專案調查小組，國民黨也動員反制，雙方唇槍舌劍，最後在會議結束時間到，議長蔣根煌直接宣布散會。
今天下午朝野再進行協商無果，最後大會進行表決，新北市議會共66席，民進黨團佔27席，因陳文治、戴瑋姍請假，以及黃俊哲不在現場，最後只有24席贊成變更議程、24席贊成議會組調查專案小組，未達2分之1以上同意，無法變更議程，組調查專案小組的提案也被否決。
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