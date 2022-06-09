恩爸討真相時序曝光！立院民進黨團：侯友宜應負政治責任

民進黨立法院黨團召開「新北市府演很大 還原真相一場戲？！」記者會。（記者王藝菘攝）

2022/06/09 13:34

〔記者陳政宇／台北報導〕確診病逝男童「恩恩」的爸爸苦尋真相無果，立法院民進黨團今（9）日列出事件時序，抨擊新北市府「演很大」；並呼籲新北市長侯友宜應「再重現」81分鐘通聯現場，負起政治責任。

立法院民進黨團今日召開輿情回應記者會，黨團幹事長鄭運鵬直言，恩恩爸是不幸事件家屬，卻得不到期盼的真相，而國民黨竟全黨捍衛、掩蓋侯友宜。接著，鄭運鵬梳理恩恩爸向1922和新北市府索取錄音、紀錄的時序，5月27日，恩恩爸去函新北市政府、衛福部疾管署索取相關錄音和紀錄，而衛福部長陳時中當時也有對此回應；5月31日，恩恩爸就取得1922錄音檔和書面資料（1922通聯）；6月1日，衛福部備好「書面補充說明」，包含單位橫向聯繫資料；6月2日徵得恩恩爸的同意，寄出「書面補充說明」。

請繼續往下閱讀...

對比新北市府的處理過程，鄭運鵬說，1922在提供資料上迅速透明，但新北市府嘴巴講得漂亮，卻推、拖、拉「演很大」。鄭運鵬指出，侯友宜5月31日在市議會答應「就給他嘛」；6月2日，恩恩爸上午親自前往領取，但新北市府告知資料已寄出，重新拷貝下午供恩恩爸簽收；6月5日，恩恩爸收到新北市府消防局補寄的另外3通「消防局回電給我老婆」的通話譯文，但市府仍未提供錄音檔；6月6日，恩恩爸前往消防局聽錄音，卻在不知情的情況下「被演戲」欺騙。這是非常不可思議的事情，都是侯友宜的政治決策，因此要求侯友宜再重現81分鐘通聯現場，請他再演一次給全國看，負起政治責任。

民進黨立委江永昌指出，新北市府不說明當天的人力、物力調度狀況，一直延宕下去真的很難看，相信恩恩的爸媽不會放棄、社會追究也不會停止，聽到很多基層說他們在背黑鍋、一次次又成為眾矢之的，但觀察新北市府三年內的訴願決定，內部文件都可以提供，沒看過公務員以個人隱私拒絕提供資料，因此別再讓消防衛政人員被外界苛責，新北市府不要再繼續躲藏。

「身為地方父母官要有同理心，侯友宜說得嚇死人、做得笑死人」，黨團副書記長王美惠語重心長地說，消防模擬一般用於救災地震，還沒看過這種狀況，地方父母官要體諒恩恩爸媽的心情，81分鐘是怎麼處理的，侯友宜市長就不要再演了，有不對的事就要勇敢承認，台灣才會好。不要讓消防和衛生局背黑鍋，侯友宜要拿出良心，別一直糟蹋失去一個孩子的恩恩爸。

黨團副書記長林楚茵也翻出，新北市府今年4月16日曾呼籲「無論確診者或居家照護者，只要有疾病需要緊急送醫者，撥打消防局119報案系統最迅速」，而且1922並無調度119專線的權限。新北市府企圖掩蓋真相，民進黨定會保護、並支持吹哨者，民眾都看在眼裡，公道自在人心，呼籲市府內看不下去的吹哨者們站出來。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

鄭運鵬批評，國民黨竟全黨捍衛、掩蓋新北市長侯友宜。（記者陳政宇攝）

民進黨團列出事件時序，抨擊新北市府「演很大」。（記者陳政宇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法