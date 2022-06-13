柯市府謝幕前安插人馬搞內鬥？台北市文化局多位主管被迫調職

台北市文化局代理局長蔡宗雄（左）被質疑卸任在即，竟大幅調動局內主管，根本就是搞內鬥、安插人馬布局後路。不過，他強調，業務輪調很正常，換業務才不會封閉在自己的領域；右為台北市長柯文哲。（資料照）

2022/06/13 19:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局代理局長蔡宗雄年初才為自己鋪路調任參事兼代理局長，如今卸任在即，竟又動用人事權，才過一年時間再度大幅調動局內主管職，更離譜的是，被調整的公務員完全沒被徵詢，而是「被告知」要調離職務，甚至有科長被調到二級單位，只能被迫接受，引發內部不滿，內部員工質疑，再過半年柯市府將總辭，屆時有新文化局長上任，為何要趕在這時做變動，根本就是卸任前搞內鬥，安插自己人馬布局後路。

不過，蔡宗雄表示，業務輪調很正常，換業務才不會封閉在自己的領域，目前是第一波調整，後續還有第二波；至於未事先徵詢便硬動人事，且傳人事公文已獲柯簽核，蔡指出，確實已獲市長同意，會再和同仁溝通；但記者詢問既然市長同意，同仁不願意調也無可奈何，蔡宗雄則說：「人事權本來就在我，不能以同仁單方面思考，但我還是會溝通，希望他們理解。」

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柯文哲任內近八年，文化局政績貧乏，尤其蔡宗雄上任後，至今拿不出任何亮眼成績，甚至局內人事屢生爭議，先是一上任即不按行政人事規章互調觀傳局和文化局副局長；又發生為安插商業處愛將蔡姓專委，不惜將原文化局李姓專委降調研究員；去年蔡宗雄以「科長有任期限制、時間到需依規定調整」為由調整職務，沒想到一年多再度變動，有科長好不容易才熟悉業務，卻又被調動。

蔡宗雄今年主動向柯爭取轉任參事，如此一來待柯卸任，他還可留任，今年過年前蔡宗雄調任參事，並代理文化局長，如今他又被控在局內大搞人事手段，調整主管職缺，甚至沒犯錯的科長還被調到二級單位，且所有被調動的人沒被徵詢，僅被告知要調整職務，局內憤恨之聲難平。

文化局內部員工表示，蔡宗雄把文資科長調去建設科、資源科長調文資科、文創科長調至二級單位北市交響樂團任副團長，另外也有科室的視察被調到其他科，有些並無相關專業，還需重新熟悉業務，更離譜的是人事案完全沒徵詢，所有人都是被告知，只能被迫接受。

許家蓓表示，柯過去自豪建立文官遴選制度，更說要讓台北市公務員相信，只要認真做事就有機會升遷，沒想到文化局卻頻爆人事問題。

許家蓓批評，柯文哲先前曾將觀傳局及文化局副局長互調做不良示範，引起嘩然，現在連蔡宗雄都有模學樣，在選前半年大規模調動文化局科長層級，如此大搬風除了讓人不解之外，也讓人質疑根本漠視各科室的專業業務，並非隨局長之意即可隨意互調，應適才適所做妥適安排才是市民之福。

許家蓓指出，沒事先徵詢下調動職務，不尊重同仁也打擊士氣，且有些科長在原科室已待數年，業務嫻熟、表現不俗，呼籲蔡宗雄應秉持適才適所，而不是搞人事大風吹，造成文官體系混亂，受影響的都是市民。

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