引進KPI管理卻一團亂 王浩酸柯文哲：若選總統成不了鯊魚

台北市長柯文哲出席市議會市政總質詢。（記者廖振輝攝）

2022/06/10 19:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任後引進企業界的KPI（關鍵績效指標）管理制度，改善公務機關行政效率不佳。但議員王浩今天質詢指出，北市府2016年到去年，在各局處機關訂定高達1409項KPI，卻有許多KPI績效表現不佳，或設計不良而下修目標、無法達標等一堆問題。柯文哲備詢時頻頻點頭，並未作答回應。

柯文哲今天下午率局處首長赴市議會市政總質詢，王浩劈頭就問，2年後對總統大選有無興趣？柯文哲未正面回答，僅說努力去做。王浩認為，柯文哲若將他這些年提出問題做出改善，會在選戰中變成人人敬畏的大鯊魚，但如果「言者諄諄聽者藐藐，只是一條鯰魚」。

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王浩接著批評，市府設定交通事故KPI，但交通死亡事故人數不減反增。他調閱資料發現，市府訂定1409項KPI指標，實際檢視執行成果卻發現，每年約有兩成的KPI無法達到各機關自訂的目標，歷年未達標KPI共計244項，前三名單位分別為產業發展局22項、交通局及都市發展局各是17項。

他指出，柯文哲自詡為還債市長，但財政局「償債率」KPI，2018年至2020年連3年都未達到設定目標。北市府更將預計還債率從2018年的9％逐年調降至2020年的5.4％，卻仍舊無法達標，去年乾脆取消此KPI不再執行，還有「每十萬人交通事故傷亡人數」、「每十萬人自殺死亡人數」這兩項KPI，更是超過5年以上均無法達標。

王浩也指出，1409項KPI有超過2成、285項KPI僅執行1年就因故取消，北市府不斷推出新的KPI製造組織創新的假象，實際上卻是讓各局處充斥毫無意義的KPI，也無法追蹤其績效，柯文哲自認全國首創的KPI管理制度，可說是相當失敗，應好好檢討是否繼續沿用這套KPI制度。

台北市議員王浩（右）質詢台北市長柯文哲（左），市府引進KPI管理制度，不斷推出新的KPI製造組織創新假象，實際上卻是讓各局處充斥毫無意義的KPI。（翻攝台北市議會網站）

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