前文化部文資局長圖利廠商、官員淪「綠能蟑螂」 監院全票通過彈劾

監察院外觀。（資料照）

2022/06/11 18:02

〔記者吳書緯／台北報導〕前文化部文化資產局長施國隆任內明知前文資局專門委員蕭銘彬已遭檢舉，仍派蕭擔任採購業務，造成1400萬元公帑損失，另由其子介紹廠商核定採購，退休1個月就去擔任該廠商顧問；而蕭銘彬藉由辦理採購及水下文化資產調查報告審查，收受賄賂857萬元，堪稱「綠能蟑螂」；監院調查後，認定兩人核有重大違失，7日全票通過彈劾施國隆、蕭銘彬。

蕭銘彬擔任水下文化資產科長期間，藉由可影響審查結果，涉嫌圖利特定廠商、向業者收回扣，另在承辦文資局另兩項採購案時，也分別向廠商索賄，總計4年內收賄857萬元，彰化地檢署去年11月29日依貪污等罪嫌將蕭銘彬及業者共6人起訴，但蕭男只繳回222萬元，疑有部份賄款流向高層，檢方持續追查中。

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監察院近日公告彈劾案審查決定書，本案是由監委葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查，並提案彈劾二人，經過監院彈劾審查會投票表決，施、蕭二人皆是被11：0的票數，彈劾成立。施國隆已於去年1月16日退休，蕭銘彬去年底已依令停職。

彈劾案文指出，施國隆身為文化部文化資產局長，有綜理局務，並指揮、監督所屬人員之責，明知所屬蕭銘彬前已遭檢舉調離職務，且列為廉政風險人員進行列管，卻於文資局政風室空窗期間，再將蕭銘彬調回主辦採購事務，且相關採購案均由施國隆核定，造成高達1400萬餘元公帑的損失。

此外，彈劾案文提到，施國隆另由其子介紹「頂石公司」，即指示辦理並核定採購火警預警系統採購案，使頂石公司從中獲利，退休後1個月多即擔任頂石公司顧問，違反「公務員服務法」，核有重大違失。

至於蕭銘彬，彈劾案文表示，蕭於擔任文化部文化資產局古物遺址組水下文化資產科長、秘書室事務科長及專門委員兼秘書室主任期間，明知公務員應誠實清廉，不得假借權力圖本身之利益，且對所任職務應忠心努力，竟藉辦理採購案件及水下文化資產調查報告審查階段，收受得標廠商及開發商之賄賂達857萬元等情，嚴重斲喪公務員形象及人民對政府之信賴，核有重大違失。

針對1400萬餘元公帑的損失，彈劾案文解釋，施國隆明知蕭銘彬已遭檢舉且被政風室列為廉政風險人員名冊進行列管，卻於政風室空窗期間，再將蕭員調回主辦採購事務，且採購案都經施國隆核定，採購案的決標金額為3826萬餘元，而另間「盟帝公司」之佣金高達1417萬7872元，佔總得標金額的37%，「變相造成政府高達1417萬7872元公帑之損失」。

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