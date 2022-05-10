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    最高檢將協助陳隆翔訴訟 維護檢察官權益

    新任檢察總長邢泰釗表示，最高檢察署將協助陳隆翔，維護檢察官權益。（記者田裕華攝）

    新任檢察總長邢泰釗表示，最高檢察署將協助陳隆翔，維護檢察官權益。（記者田裕華攝）

    2022/05/10 05:30

    江惠民卸任檢察總長 重批監院

    〔記者楊國文／台北報導〕對於監察院再因同一案彈劾前彰化地檢署檢察官陳隆翔，昨引起卸任檢察總長江惠民的不滿，在交接典禮砲轟監察院「盼謹守分際」。甫上任的檢察總長邢泰釗也指出，最高檢察署將協助陳訴訟審理的法律因應，維護檢察官權益。

    江惠民日前於檢協會批評監委二度彈劾陳隆翔的作法不當，違反「一事不再理」原則，昨日更罕見表達「遺憾」。

    邢泰釗︰協調組成跨級專案小組

    江惠民表示，曲棍球協會案原本是兩名政治人物的糾紛，遺憾的是讓人覺得是為了特定人物而不惜侵害司法權，逾越憲法的紅線，侵害檢察的獨立性，將造成嚴重的寒蟬效應，對一些程序上的細微事項指責檢察官，「我認為是很不適當的」，盼監察院能謹守本身分際。

    邢泰釗致詞時指出，已指派取得德國波昂大學法學博士的最高檢察署李進榮檢察官，協調組成一、二、三審的「跨級專案小組」，會同陳隆翔，儘速就「一事不再理」、「公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則」、「彈劾程序是否遵守正當法律程序」、「彈劾內容是否涉及檢察核心領域」等四項程序及實體的法律議題，提供陳參考。

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