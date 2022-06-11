公投推手蔡同榮過世8年 影像展回憶推動民主、抵抗強權過程

影像工作者邱萬興為民眾說明每張蔡同榮照片的歷史。（記者林宜樟攝）

2022/06/11 13:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕已故立法委員蔡同榮長期推動台灣民主、促進公投立法、抵抗中國強權，他於2014年過世，前嘉義市議員黃盈智邀請民進黨成立前就參與台灣反對運動的影像工作者邱萬興，提供數十幅蔡同榮的珍貴歷史照片，今天在嘉義市二二八紀念館展出，許多市民前來參觀，回憶與「蔡公投」一同奮鬥的歲月。

「一生護台灣的民主鬥士台灣公投之父蔡同榮博士紀念展（1935-2014）」由黃盈智服務處主辦，台灣基督長老教會嘉義中會、嘉義縣基督教青年會協辦，策展人為邱萬興及吳溪瀨，今、明兩天在嘉義市大雅路二二八紀念館展出。

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今天紀念展開幕式，主辦人黃盈智、立委王美惠、法務部政務次長蔡碧仲、市議長莊豐安、國策顧問黃俊森、市議員蔡文旭、民進黨市議員參選人林煒軒、台灣基進市議員參選人翁渙瑤、時代力量市議員參選人王浩、民眾黨市議員參選人林昱孜及百位民眾到場。

黃盈智表示，他從美國攻讀碩士返台後，被蔡同榮邀攬至民視負責財務管理，在民視工作期間，認同蔡同榮的理念，由蔡引介加入民進黨，後來返鄉參選，當選嘉義市議員。

黃盈智說，蔡同榮於2014年過世，至今已8年，他一直想舉辦一場紀念活動，讓後輩瞭解與彰顯蔡同榮在台灣民主化過程的貢獻，透過民主前輩吳溪瀨、邱萬興與台灣基督長老教會、嘉義縣基督教青年會協助，終於成真。

黃盈智說，邱萬興是「台灣關鍵年代—民進黨的誕生1986-1987」作者，自民進黨成立前就參與台灣反對運動，曾於民進黨草創階段擔任中央黨部的攝影、美術編輯，是民進黨創黨初期黨證的設計者，記錄台灣民主歷程，此次展出的照片包含蔡同榮從美國返台後每場重要活動。

黃盈智說，蔡同榮於1935年6月13日出生，在蔡同榮冥誕前，在嘉義市二二八紀念館舉辦「一生護台灣的民主鬥士台灣公投之父蔡同榮博士紀念展」，希望嘉義的民眾延續蔡同榮的精神，愛台灣、顧嘉義。

各界來賓參與蔡同榮紀念展。（記者林宜樟攝）

蔡同榮推動台灣民主的影像紀錄。（記者林宜樟攝）

蔡同榮推動台灣民主的影像紀錄。（記者林宜樟攝）

蔡同榮推動台灣民主的影像紀錄。（記者林宜樟攝）

參與來賓唱歌懷念蔡同榮。（記者林宜樟攝）

蔡同榮影像紀念展主辦人黃盈智。（記者林宜樟攝）

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