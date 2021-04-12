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    曾親赴台灣探監阿扁 美前司法部長克拉克辭世 享耆壽93歲

    美國前司法部長克拉克（Ramsey Clark）於當地時間9日於紐約自宅安詳離世，享耆壽93歲。（歐新社）

    美國前司法部長克拉克（Ramsey Clark）於當地時間9日於紐約自宅安詳離世，享耆壽93歲。（歐新社）

    2021/04/12 12:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前司法部長克拉克（Ramsey Clark）曾於2012年應已故民進黨前立委蔡同榮之邀，探視當時正在監獄的陳水扁前總統，他的孫女日前向媒體證實，克拉克已於當地時間9日在紐約自宅安詳離世，享耆壽93歲。

    根據《CNN》報導，美國前司法部長的孫女泰勒（Taylor Clark）向《CNN》證實，克拉克於當地時間9日於紐約自宅中安詳離世，享耆壽93歲，他曾在1967至1969年期間，在詹森總統（Lyndon Baines Johnson）主政期間擔任司法部長，卸下公職後積極從事人權運動。

    報導指出，克拉克曾在1968年因監督《民權法案（Civil Rights Act of 1964）》起草而聲名大噪，後來他轉而替獨裁者海珊（Saddam Hussein）辯護而讓他備受爭議，他在1992年時獲得了甘地和平獎（Gandhi Peace Award），也曾獲和平修道院良知勇氣獎（Peace Abbey Courage of Conscience Award）的殊榮。

    報導提到，克拉克於1927年出生在美國德州，曾服役於海軍陸戰隊，二戰期間曾在歐洲服役，完成德州大學（The University of Texas）學業後，獲得了芝加哥大學（The University of Chicago）的法律學位，擔任公職前曾短暫在父親的法律事務所工作。

    據悉，克拉克曾於2012年應已故民進黨前立委蔡同榮之邀，來台探望當時正在監獄服刑的陳水扁前總統，關切阿扁的醫療人權，並曾公開表示：「陳水扁應該得到應有的醫療照顧，應該被釋放出來」，因為扁案很重要，聯合國人權委員會也很關心，力挺民主人權，不遺餘力。

    美國前司法部長克拉克（左）曾於2012年時應已故民進黨前立委蔡同榮（右）之邀，親赴台灣探視當時在監獄服刑的陳水扁前總統，聲援其醫療人權。（資料照）

    美國前司法部長克拉克（左）曾於2012年時應已故民進黨前立委蔡同榮（右）之邀，親赴台灣探視當時在監獄服刑的陳水扁前總統，聲援其醫療人權。（資料照）

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