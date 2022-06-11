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    係金ㄟ！「本土劇女神」李燕獻聲 全為了國民黨彰化市長初選

    前縣議員張東正（前排右二）上回參選彰化市長，「本土劇女神」李燕（前排圖左）就前來站台加油！（張東正提供）

    前縣議員張東正（前排右二）上回參選彰化市長，「本土劇女神」李燕（前排圖左）就前來站台加油！（張東正提供）

    2022/06/11 12:21

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的是「本土劇女神」李燕嗎？許多彰化市民最近接到拜票電話，竟然是李燕獻聲，差點以為聽錯了；對此，前縣議員張東正證實，電話拜票的聲音真的是李燕，因為雙方有交情，在他上次參選彰化市長時，李燕就來站台拉票了！

    張東正指出，李燕很有親和力，完全沒有明星架子，雖然在電視劇都是演出女主角，但大家相處起來非常投緣，夫妻倆都很喜歡跟李燕相處，所以，上回他參選彰化市長選舉，李燕就來站台，還送上吉祥物。

    張東正表示，他上回參選，最後以319票落敗，這次捲土重來，必須先過國民黨彰化市長民調這一關，所以，再度請出李燕來拔刀相助，李燕得知之後，馬上就答應，特別錄了一段拜票語音，成為他拉票的最大利器。

    國民黨彰化市長初選民調作業將於12、13、14日晚間6點到10點進行，這次共有張東正與前縣議員黃玉芬登記參選，雖然張東正請來「本土劇女神」李燕來幫忙，但黃玉芬也有「女王蜂」稱號，黃玉芬則由自己親自上場。

    黃玉芬在彰化縣有多次參選經驗，雖然參選立委、彰化市長都失利，但「吸票機」的實力驚人，以往無黨籍身分，都可以靠著自己努力拿下一定的選票，都讓政界人士刮目相看，尤其是高顏值的宣傳看板，讓人很難不多看一眼，這次轉入國民黨陣營，各界都都關注黃玉芬在批上政黨外袍是否帶來加分效應。

    國民黨彰化市長初選結果將於15日公布，民進黨部分則確定由現任彰化市長林世賢爭取連任，由於彰化市人口就佔彰化縣的18％，等於就是彰化縣最大的票倉，彰化市長以往都是國民黨的天下，直到邱建富贏得選戰，在2010年成為第一位民進黨籍的彰化市長並連任成功，再由林世賢從縣議員轉戰市長，讓彰化市12年來都維持綠色版圖。

    前縣議員林玉芬加入國民黨，全力爭取國民黨彰化市長提名。（林玉芬提供）

    前縣議員林玉芬加入國民黨，全力爭取國民黨彰化市長提名。（林玉芬提供）

    彰化市長林世賢從縣議員轉任，已獲民進黨提名爭取連任。（取自林世賢臉書）

    彰化市長林世賢從縣議員轉任，已獲民進黨提名爭取連任。（取自林世賢臉書）

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