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    新北市府內規害恩恩延誤就醫？民進黨4點問侯友宜：到底想藏什麼？

    民進黨提出4大疑點，質疑侯友宜市府到底想隱藏什麼。（資料照）

    民進黨提出4大疑點，質疑侯友宜市府到底想隱藏什麼。（資料照）

    2022/06/10 15:33

    〔記者陳政宇／台北報導〕針對張姓前消防員爆料，新北市府高官疑似要求消防人員配合演戲，要求119上下偽造報案一事，民進黨發言人黃彩玲今（10）日提出四大疑點，質疑侯市府已拖了13天還不給出完整回應，到底想隱藏什麼真相？

    新北市議員戴瑋姍今踢爆，新北市竟有內規，119不能跳過衛生局直接派車，這規定導致2歲的恩恩延誤就醫，呼籲新北市長侯友宜應對此說明。

    黃彩玲指出，根據吹哨者提供給戴瑋姍新北市內部《COVID-19疑似或確診病人處理流程圖》的處理SOP，「119不能跳過衛生局直接派車」。這讓人不禁懷疑，難道這就是侯市府至今不願意給恩恩爸「衛生局與消防局橫向聯繫的音檔」，企圖掩蓋恩恩延誤81分鐘才就醫的關鍵原因嗎？

    黃彩玲表示，侯友宜信誓旦旦說「全力協助」，結果根據張姓前消防員的爆料，卻變成要求公務員「全力演出」，讓基層消防員冒著違法的風險，由其他科室人員打電話至勤務指揮中心，製造現場紛亂、嘈雜的假象。

    「侯市府跟侯友宜這樣的舉動，不禁讓人要提出四大疑點」，黃彩玲說，第一，到底是誰下令要基層消防人員造假演出？就算是演習，也須依照消防法規，侯市府冒著違法風險，到底要掩蓋什麼真相？

    黃彩玲接著列舉，第二，侯友宜事前是否知情？第三，侯友宜是否認同動員基層打電話報案的作法？第四，侯市府至今不給恩恩爸爸完整資料，是否就是因為今天爆出的內規，導致恩恩甚至更多緊急病患延誤就醫？

    黃彩玲也強調，雖然相關事證已送檢調，不過以上的疑問，都跟偵查不公開無關，但這涉及到侯友宜的政治責任跟誠信，請問侯有沒有勇氣正面回答？

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