黃偉哲罕見動怒！議員質詢種電摔文件 雙方互嗆

市長黃偉哲罕見動怒回嗆議員陳昆和，「自己（台南）不用發電嗎？不然你要怎麼用電？」（記者蔡文居攝）

2022/06/10 11:14

〔記者蔡文居／台南報導〕言行一向溫和的台南市長黃偉哲今天罕見動怒！無黨籍議員陳昆和今天總質詢，為了大北門區綠能種電問題，痛批黃偉哲「糟踏大北門區土地」，引起黃偉哲不悅，他罕見動怒回嗆，「自己（台南）不用發電嗎？不然你要怎麼用電？」雙方互嗆，陳昆和還怒摔文件，火氣十足。列席官員都看傻眼了。

陳昆和今天質詢，高聲批判台南的綠能種電政策，質疑台南在土地上種電，「這不是沙漠，是農地、魚塭、生態用地，這樣的種電是好的方式嗎？」「在你主政下，糟踏大北門區土地，尤其是七股。」「去年台南種電全國第一名，台南土地只佔全國6％，人口佔7％，但種電卻高佔20％。為何發這麼多電？」

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出身七股的黃偉哲聞訊後，不滿高聲回嗆說，「台南90％的用電是外市發電給我們，自己不用發電嗎？不然你要怎麼用電？」「現在台南發的電也不夠自己用。」

陳昆和質疑說，「所以用魚塭、農地發電？」黃偉哲回嗆說，「不然你要用火力發電，燒煤炭、用核能發電嗎？」雙方你來我往，火氣十足。

隨後，陳昆和高聲怒嗆，要求黃偉哲從座位到備詢台備詢。黃偉哲慢慢走到備詢台，陳嗆說，「你不上呦？」

陳昆和接著說，「全世界有誰在農地、魚塭及生態用地種電？」「沒人像台南這樣『舞』的」，為何都用在七股？」黃偉哲說，這是國家政策，「如果是用到百姓的土地，我就會反對。」「可是台南沒有沙漠」「是要種在天上嗎？」台南屋頂型光電也是全國第一，不用綠電，難道要用核電和煤炭發電？

陳則說，他非常支持綠能政策，「但不同意在我們土地及魚塭種電」。

南市議員陳昆和質詢，痛批市長黃偉哲「糟踏大北門區土地」，引起黃偉哲不悅。（記者蔡文居攝）

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