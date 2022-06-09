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    感疫往生者後事處理 國民黨要求指揮中心盡快提「完整指引」

    國民黨文傳會9日召開「火化之亂延續 呼籲陳時中停止卸責發言、速提指引」記者會。（記者張嘉明攝）

    國民黨文傳會9日召開「火化之亂延續 呼籲陳時中停止卸責發言、速提指引」記者會。（記者張嘉明攝）

    2022/06/09 10:01

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「火化之亂延續，呼籲陳時中停止卸責發言、速提指引」記者會，譴責防疫指揮中心怠忽職守，放任染疫往生者火化爭議延燒一週仍毫無作為，拿不出明確的指引，導致地方政府、殯葬業者及亡者家屬依然無所適從，該黨強烈要求指揮中心負起責任，盡快提出染疫往生者的遺體處理的完整指引，讓各界有所依循。

    國民黨副秘書長王育敏指出，對於確診者死亡後24小時內火化爭議，指揮官陳時中的說法一變再變，甚至出現大轉彎，本月2日先說沒有規定24小時火化，5日改口只有要求盡速火化，而非24小時，7日又坦承24小時內火化是對的，只是公文沒有明寫。

    王育敏表示，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜一再要求中央說明白指引，但陳時中現在已經變成「慢郎中」，爭議發生一週以來，完全沒有開會提出新指引，但這一週以來因為染疫往生的國人將近1000人，讓家屬情何以堪，蔡政府根本沒有把人民當人民看待，陳時中如果不儘快公布指引，就是失職怠惰。

    國民黨指出，依據世界衛生組織（WHO）針對新冠疫情所擬訂的確診者喪葬處理方向，強調「死者的尊嚴、文化和宗教傳統以及家屬都應始終受到尊重和保護」，只要做好適當防護，不親吻或觸碰，可允許家屬瞻仰遺容，國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民也指出，24小時內火化沒有必要，確診者遺體只要包好基本上不會有問題，疫情指揮中心應該停止懈怠與卸責，秉持國人傳統、家屬期盼並顧及亡者尊嚴，盡速拿出全國一致的指引供各界依循，讓火化之亂落幕。

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