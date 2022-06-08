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    首頁　>　政治

    柯文哲關心下一步想聊聊 羅智強：會找時間去拜訪

    對於台北市長柯文哲的關心，羅智強（左）表示，兩人有私交，會找時間去拜訪柯。（記者李容萍攝）

    對於台北市長柯文哲的關心，羅智強（左）表示，兩人有私交，會找時間去拜訪柯。（記者李容萍攝）

    2022/06/08 13:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區今（8日）一早下起滂沱大雨，宣布退出桃園市長選舉的前國民黨台北市議員羅智強，今日持續「祈福走桃園」，被問及台北市長柯文哲表示「關心羅智強下一步，想找他談談」，對此羅回應，在台北市議會的4年工作，雖然黨派不同，和柯有一些交情，私交還不錯，離開市議會之後也與柯談過一次，柯給很多建議，現在桃園市長之旅暫告一段落，很感謝做為朋友柯市長的關心，也會找時間去拜訪對方。

    再被問及是否會加入黨中央徵召的張善政團隊一起拚桃園市長勝選？羅智強表示，這段時間對於祈福桃園這件事有承諾，跟著關心桃園疫情朋友繼續行腳走路、祈福傾聽人民聲音，隨時都在街頭歡迎任何人參加，不回應此事。

    至於之後是否會替黨籍市議員甚至其他政黨參選人輔選？羅智強表示，民主制衡是他重視與在乎的價值，政黨之間會有競爭因素，但從制衡角度看，很多在野陣營有優秀人才，如果幫得上忙、對方也不嫌棄的話，國民黨的好朋友，自己一定會幫助優秀同志在選戰贏得為民服務的機會，而在野黨朋友有需要的話，在能力範圍之內，也會試著幫忙。

    前台北市議員羅智強（中）由市議員黃敬平（右）、舒翠玲（左）陪同行腳。（記者李容萍攝）

    前台北市議員羅智強（中）由市議員黃敬平（右）、舒翠玲（左）陪同行腳。（記者李容萍攝）

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