羅智強稱欣賞「近乎白目的直白」 柯文哲反問「是說國民黨嗎」？

國民黨桃園市長參選人羅智強今晚在臉書說，雖然台北市長柯文哲黨派不同，但他一直覺得柯是一個可敬的政治人物，而且在時時虛偽的政治世界，柯近乎白目的直白，讓他很欣賞，結果柯反問他，「你是說國民黨嗎？」（截圖自羅智強臉書）

2022/05/17 23:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨桃園市長參選人羅智強今（17日）晚在臉書透露，在國民黨台北市議員游淑慧陪同下，今天拜訪台北市長柯文哲辭行，他強調，雖然黨派不同，但一直覺得柯文哲是可敬的政治人物，且在「時時虛偽」的政治世界，柯文哲「近乎白目的直白」讓他很欣賞；沒想到，柯文哲當下反問：「你是說國民黨嗎？」

羅智強指出，柯文哲在市長室接待他，一走進市長室，昏昏暗暗的，燈沒開幾盞，柯文哲解釋「這樣比較節約能源」；他笑說，柯文哲的市長室讓他想到了前總統馬英九，因為馬英九也是一天到晚強調辦公室要「節約能源」，馬、柯兩人有過很長一段時間不太對盤，倒是在「節約能源」一事有交集，也讓他覺得很親切。

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據羅智強轉述，會談中，他告訴柯文哲，「柯市長有一點我還滿欣賞的，就是那近乎白目的直白，尤其，在時時虛偽的政治世界」，柯文哲隨即很「白目」地反問：「你是說國民黨嗎？」

羅智強說，在擔任台北市議員這3年半任期中，他與柯文哲除了在市政上有很多建設性的合作互動，也感謝柯文哲過去在他推出公投公車時，沒有分別黨派，大方共襄盛舉，他在公投夜宿時，柯文哲還親來探望，雖然兩人黨派不同，但他一直覺得柯文哲是一個可敬的政治人物。

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