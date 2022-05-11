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    首頁　>　政治

    羅智強自做民調 聲稱超越鄭運鵬 、差陳時中不到5％

    羅智強說，他的支持度超越民進黨立委鄭運鵬，如果獲得國民黨提名，他有非常有信心可以拿下桃園市。（資料照）

    羅智強說，他的支持度超越民進黨立委鄭運鵬，如果獲得國民黨提名，他有非常有信心可以拿下桃園市。（資料照）

    2022/05/11 09:06

    〔記者施曉光／台北報導〕爭取國民黨提名參選桃園市長的台北市議員羅智強，今天是他議員身分的最後一天，上午他接受廣播節目專訪指出，根據民調顯示，現在衛福部長陳時中的支持度已經大幅縮小，且他的支持度超越民進黨立委鄭運鵬，如果獲得國民黨提名，他有非常有信心可以拿下桃園市，他並透露，根據他自己做的民調顯示，3月間他輸給陳時中25%，如今只差距不到5%。

    此外，羅智強指出，現在已經付不出台北市團隊以及參選桃園市長團隊的薪水，開始在向朋友借錢，籌措打選戰的糧草，雖然他已經可以開啟政治獻金專戶，但還有一些小問題要克服，現階段必須靠借貸因應。

    對於主持人提及提前離開，是否愧對當初投票給他的4萬多位台北市大安文山區選民？羅智強解釋，選民都很肯定他在國政以及台灣民主制衡方面所做的努力，選民期待並非單一的，而且除了大安文山選民服務，也有其他地區民眾期待他，日前他在桃園市拜票時就碰到一名大安文山區的民眾，對方告訴他，自己已把戶籍遷到桃園，說要投票給他。

    羅智強還強調，3年多來他的選民服務工作接了近萬件，其中不只是大安文山區，他有很多身分，所有粉絲都要服務，而且當初獲得4萬多張票源，很多是台北市以外的選民幫忙拉票而來，有很多民眾的支持，他必須回應與看待。

    羅智強表示，他在台北市議會的出席率不敢說是第1名，但至少有前5名，質詢率更是百分之百，先前他到台北市以外活動，都是利用議會休會期間或休假，完全沒有影響台北市議員的工作，明天起他將專心經營桃園。

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