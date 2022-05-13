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    榮民團體喊「不要空降」 呂玉玲：不擔心被後來居上

    有意角逐桃園市長選舉的國民黨立法委員呂玉玲，今出席黃復興黨部活動。（記者許倬勛攝）

    有意角逐桃園市長選舉的國民黨立法委員呂玉玲，今出席黃復興黨部活動。（記者許倬勛攝）

    2022/05/13 12:11

    〔記者許倬勛／桃園報導〕有意角逐桃園市長的國民黨立委呂玉玲，今天出席黃復興黨部活動，獲得榮民團體一致支持，高聲疾呼「不要空軍、不要空降」，意指同黨競爭對手羅智強，呂自信表示，她與地方連結深，不擔心被後來居上。

    黃國園中壢支黨部今舉辦退將表揚大會，頒獎給獲登新竹縣誌百大名人的退休中將、桃園市中央軍事院校校友會理事長羅吉源，各榮民團體到場聲援，也為出席的呂玉玲加油打氣，藍營則僅有議長邱奕勝到場。

    媒體問及國民黨中央迄今沒有提名人選，是否會擔心臨時換將？呂玉玲表示，黨中央已啟動選舉機制，時候到了自然會有解答；另羅智強辭去北市議員展現決心，有孤注一擲、全力衝刺之勢，呂則淡然表示「歡迎他來桃園、歡迎更多人來桃園」。

    呂玉玲說，民調本來就起起伏伏，謹慎參考但不影響心情，按部就班的執行選舉策略，與地方更緊連結。

    國民黨黃復興系統、黃國園黨部主委蔡忠誠砲火猛烈，先致敬羅吉源一生戎馬、貢獻國家後，忽然話鋒一轉，指軍人最在意的是紮實操練，不是只會搏版面、在網路大鳴大放的空軍能比，提名要因地制宜，沒有連結只靠聲量難令人信服，因此退軍團體全力支持在地的呂玉玲。

    今天黃復興黨部舉辦退將表揚活動。（記者許倬勛攝）

    今天黃復興黨部舉辦退將表揚活動。（記者許倬勛攝）

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