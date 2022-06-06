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    朱立倫稱「國民黨從創黨就親美」 基進：白賊功力遠勝吳敦義

    朱立倫稱國民黨從創黨就親美，基進質疑是忘了黨史還是想不起來。（取自臉書）

    朱立倫稱國民黨從創黨就親美，基進質疑是忘了黨史還是想不起來。（取自臉書）

    2022/06/06 19:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席朱立倫訪美表示，國民黨從創黨就親美，台灣基進對此強烈質疑，提醒朱立倫是黨史忘了、還是想不起來？朱立倫白賊的功力、已經遠勝當年的吳敦義！

    朱立倫訪美時指出，國民黨從創黨就親美，現在是在野黨，不會做、也沒有能力與對岸進行政治談判；基進則質疑朱立倫說法，是否暗示若將來成為執政黨，就會馬上與中國政治談判？

    基進指出，去年四大公投時，國民黨上下一心，齊力污名化美豬嘴臉還這麼清晰，朱立倫主席現在又飛到美國求和示好，到底是美國還是國民黨基層會精神錯亂！

    基進提醒，國民黨創黨至今有三次國共合作，其中第三次是從2005年開始，國民黨前主席連戰與中共前總書記胡錦濤會面後，迄今每年都有國民黨主席、副主席跟中共領導人見面，其中莫過於2015年，馬、習在新加坡會面。

    這三次國共合作，都在做政治談判或政治議題，但朱立倫卻強調，跟中國進行社會力、文化、學術、企業、青年、宗教等交流，這豈不是對中國門戶大開，做為全面投降的前奏嗎？

    針對朱立倫訪美時還說「持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭」，但上週國民黨台南市長參選人謝龍介才說，中國是與人為善、敦親睦鄰的好國家；前總統馬英九也在六四當天稱讚習近平走在民主人權的正確方向，所以國民黨到底是誰在說謊？

    基進高雄左楠市議員參選人陳子瑜形容，朱立倫白賊的功力，已經遠勝當年的吳敦義。

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